Ретивых пожаловался на езду лыж после спринтерской гонки на «Тур де Ски»

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Российский лыжник Глеб Ретивых прокомментировал своё выступление в спринте на этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия).
Ретивых пожаловался на езду лыж после спринтерской гонки на «Тур де Ски»
  • РИА Новости

«Вначале Саша Большунов пошёл, а я за ним. В конце первого подъема понимал, что у него лыжи начали проскальзывать, он сбавил темп. Когда он перешёл вправо, то я не стал за ним кидаться, а, наоборот, пропустил людей. Знал, что начнётся атака на втором подъёме. Когда мы поднялись, все поняли, что лидеры идут рядом. Никто не стал ничего выдумывать. Лыжи не так хорошо едут: в прошлом году мы бежали за 3.07, а сейчас время на 13 секунд меньше. Это о чём-то тоже говорит», — приводит слова Ретивых «Матч ТВ». 

Россиянин занял второе место в гонке, проиграв шведу Оскару Свенссону.

Ранее Бородавко оценил выступление россиян на этапе «Тур де Ски».

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