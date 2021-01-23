Елистратов выиграл золото чемпионата Европы по шорт-треку на дистанции 1500 м

Короткая ссылка
Россиянин Семён Елистратов стал чемпионом Европы по шорт-треку на дистанции 1500 м.
Елистратов выиграл золото чемпионата Европы по шорт-треку на дистанции 1500 м
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

Елистратов преодолел дистанцию за 2:18,384. Серебро взял ещё один представитель России, Денис Айрапетян. Тройку замкнул спортсмен из Нидерландов Сьенки Кнегт.

Соотечественница Кнегта Сюзанне Схултинг выиграла золото у женщин на той же дистанции. Анна Зайдель из Германии стала второй. Бронзу завоевала россиянка Софья Просвирнова.

Ранее конькобежка Голикова захватила лидерство в спринтерском многоборье на ЧЕ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить