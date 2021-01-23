Елистратов выиграл золото чемпионата Европы по шорт-треку на дистанции 1500 м

Россиянин Семён Елистратов стал чемпионом Европы по шорт-треку на дистанции 1500 м.

Елистратов преодолел дистанцию за 2:18,384. Серебро взял ещё один представитель России, Денис Айрапетян. Тройку замкнул спортсмен из Нидерландов Сьенки Кнегт.

Соотечественница Кнегта Сюзанне Схултинг выиграла золото у женщин на той же дистанции. Анна Зайдель из Германии стала второй. Бронзу завоевала россиянка Софья Просвирнова.

Ранее конькобежка Голикова захватила лидерство в спринтерском многоборье на ЧЕ.