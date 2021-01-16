Заявка на золото: конькобежка Голикова захватила лидерство в спринтерском многоборье на ЧЕ

В голландском Херенвене стартовал чемпионат Европы по конькобежному спорту в многоборье. По итогам первого дня лидерство в спринтерском зачёте у девушек захватила Ангелина Голикова, выигравшая свой забег на 500 метров. Среди стайеров на третью позицию поднялась Наталья Воронина. В мужской сборной России лучший результат показал спринтер Виктор Муштаков, который идёт четвёртым с самым быстрым временем на 500-метровке.

Нынешний сезон в конькобежном спорте получится совершенно не похожим на все предыдущие. Пока у биатлонистов и лыжников была возможность разыгрывать медали в Кубке мира и путешествовать по миру, Международный союз конькобежцев (ISU) никак не решался дать зелёный свет любителям скоростного бега на коньках. Все состязания в конце 2020 года были отменены, и такая же судьба вполне могла постичь остальные старты.

В конце концов, руку помощи ISU протянул голландский Херенвен. Этот город давно считается неформальной столицей конькобежного спорта, а в этом году он будет его фактическим центром. Календарь соревнований был сокращён до чемпионата мира на отдельных дистанциях, двух этапов Кубка мира и чемпионата Европы. Все они пройдут на льду легендарного «Тиалфа», причём в максимально сжатые сроки — в течение месяца.

Сезон открыло континентальное первенство. По нечётным годам на нём разыгрываются медали в классическом и спринтерском многоборье, и эту очерёдность организаторы продолжили соблюдать. Соревнования разбились на два дня, в каждый из которых и спринтеры, и стайеры должны были провести по два забега, а 17 января окончательно разыграть между собой медали.

Российская сборная прибыла в Херенвен в ослабленном составе. В мужской команде спринтеров не хватало сразу двух лидеров — Павла Кулижникова и Руслана Мурашова. Они не попали в состав из-за перенесённых недавно болезней. На их место пришли Виктор Муштаков, Виктор Лобас и действующий вице-чемпион мира среди юниоров Артём Арефьев. Две потери понесла сборная и в классическом многоборье — Александр Румянцев и Данила Семериков тоже снялись по состоянию здоровья. В этом виде программы Россию должны были представить Сергей Трофимов, олимпийский чемпион по шорт-треку Руслан Захаров и ещё один талантливый юниор Даниил Алдошкин.

Зато у женщин никаких серьёзных потерь не было, и все давно зарекомендовавшие себя спортсменки вошли в стартовый протокол. За медали спринтерского многоборья должны были побороться Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова и Дарья Качанова, а в классическом — рекордсменка мира Наталья Воронина, Евгения Лаленкова и Елизавета Голубева, выступавшая раньше под фамилией Казелина.

Первыми на лёд «Тиалфа» вышли стайеры, и по итогам субботы лучше всего в российской сборной проявили себя как раз девушки. Голубева, которой короткие дистанции многоборья даются лучше всего, заняла второе место в беге на 500 метров. Воронина показала такой же результат на дистанции 3000 метров, уступив только голландке Ирен Схаутен. По сумме двух забегов россиянки расположились на третьем и четвёртом местах. Лидерство захватила ещё одна хозяйка соревнований Антуанетта де Йонг, ставшая третьей на обеих дистанциях, а Схаутен расположилась вслед за ней. Лаленкова заняла восьмое место, и если она удачно выступит в коронном забеге на 1500 метров, то сможет приблизиться к первой тройке.

It's 3:57.95 and a win for Irene Schouten 🇳🇱 in the Ladies 3000m!



Russia's 🇷🇺 Natalia Voronina finishes in second, with Antoinette de Jong 🇳🇱 in third



Find the full 3000m results here ➡ https://t.co/zrsODGFhNV#SpeedSkatingpic.twitter.com/RweHIdpbgD — ISU Speed Skating (@ISU_Speed) January 16, 2021

В первую восьмёрку классического многоборья предварительно вошли Трофимов и Алдошкин, обновивший личные рекорды и на 500-метровке, и на дистанции в десять раз длиннее. Но они оба уже достаточно много проигрывают голландцу Патрику Русту, выигравшему три последних чемпионата мира в «классике». На 5000 метров он установил рекорд соревнований, который наверняка поможет ему выиграть золото.

Гораздо более перспективным для российских конькобежцев будет спринтерский турнир, что подтвердила Ангелина Голикова. Сначала она выиграла забег на 500 метров, в котором владеет рекордом трека, с очень хорошим временем 37,27 секунды. Оно помогло ей сохранить лидерство после дистанции вдвое длиннее, где быстрее россиянки пробежали сразу три голландки Йориен тер Морс, Ютта Лердам и Фемке Кок. За медали также продолжают борьбу Качанова и Фаткулина — призёрами в отдельных забегах они не стали, но в первую шестёрку по сумме очков вошли.

Angelina Golikova 🇷🇺 , the 2020 World silver medalist on the 500m, speeds into the 500m lead ahead of Femke Kok 🇳🇱 and reigning European Sprint Champion Vanessa Herzog 🇦🇹



Check for results ➡ https://t.co/7rRYhXp4cm#SpeedSkatingpic.twitter.com/yJ4SV8Jf2c — ISU Speed Skating (@ISU_Speed) January 16, 2021

В мужском спринтерском многоборье в первом же забеге произошла громкая сенсация. Двукратный и действующий чемпион Европы в этом виде Кай Вербей из Нидерландов упал на стартовой прямой 500-метровки и досрочно закончил борьбу. После его дисквалификации лучшим на самой короткой дистанции стал Муштаков.

Auch.. that was not how reigning European Sprint Champion Kai Verbij 🇳🇱 wanted to start his first day of competition.. #SpeedSkatingpic.twitter.com/IaBQjTfnKM — ISU Speed Skating (@ISU_Speed) January 16, 2021

К сожалению, лидерство после «тысячи» он не удержал — россиянин неплохо разогнался, но на поворотах потерял много времени и стал лишь восьмым, а по итогам первого дня расположился на четвёртом месте. Лучшим в субботу неожиданно стал голландец Томас Крол, который специализируется на беге на 1500 метров и на предыдущем чемпионате Европы стал в спринте 17-м.