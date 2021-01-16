Воронина стала второй на дистанции 3000 м на ЧЕ по конькобежному спорту

Россиянка Наталья Воронина заняла второе место на дистанции 3000 м на чемпионате Европы в классическом многоборье в нидерландском Херенвене.

Воронина преодолела дистанцию за 3 минуты 58,62 секунды и уступила победительнице, нидерландке Ирен Схаутен, 0,66 секунды.

Тройку призёров замкнула ещё одна представительница Нидерландов — Антуанетта де Йонг.

Россиянка Евгения Лаленкова стала седьмой, а Елизавета Голубева — восьмой.

По итогам двух из четырёх дисциплин Воронина занимает третье место с отставанием от лидирующей де Йонг в 1,28 секунды. Забеги на дистанциях в 1500 и 5000 м пройдут 17 января.

Ранее сообщалось, что Павел Кулижников пропустит чемпионат Европы.