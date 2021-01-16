Воронина стала второй на дистанции 3000 м на ЧЕ по конькобежному спорту
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Воронина преодолела дистанцию за 3 минуты 58,62 секунды и уступила победительнице, нидерландке Ирен Схаутен, 0,66 секунды.
Тройку призёров замкнула ещё одна представительница Нидерландов — Антуанетта де Йонг.
Россиянка Евгения Лаленкова стала седьмой, а Елизавета Голубева — восьмой.
По итогам двух из четырёх дисциплин Воронина занимает третье место с отставанием от лидирующей де Йонг в 1,28 секунды. Забеги на дистанциях в 1500 и 5000 м пройдут 17 января.
Ранее сообщалось, что Павел Кулижников пропустит чемпионат Европы.