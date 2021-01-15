Конькобежец Кулижников пропустит чемпионат Европы

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Рекордсмен мира по конькобежному спорту россиянин Павел Кулижников не выступит на чемпионате Европы в многоборье.
Конькобежец Кулижников пропустит чемпионат Европы
  • РИА Новости

«Кулижников стоял запасным на чемпионат Европы. И, учитывая, что недавно Павел переболел коронавирусом, мы решили поберечь спортсмена. Впереди ещё чемпионат мира и этапы Кубка мира», — цитирует исполнительного директора Союза конькобежцев России Варвару Барышеву РИА Новости.

Несмотря на то что Кулижников пропускает турнир, он находится со сборной России в Херенвене, где и пройдут соревнования с 16 по 17 января.

Ранее сообщалось, что заболевший COVID-19 конькобежец Кулижников не попал в основной состав сборной России на ЧЕ.

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