Конькобежец Кулижников пропустит чемпионат Европы

Рекордсмен мира по конькобежному спорту россиянин Павел Кулижников не выступит на чемпионате Европы в многоборье.

«Кулижников стоял запасным на чемпионат Европы. И, учитывая, что недавно Павел переболел коронавирусом, мы решили поберечь спортсмена. Впереди ещё чемпионат мира и этапы Кубка мира», — цитирует исполнительного директора Союза конькобежцев России Варвару Барышеву РИА Новости.

Несмотря на то что Кулижников пропускает турнир, он находится со сборной России в Херенвене, где и пройдут соревнования с 16 по 17 января.

Ранее сообщалось, что заболевший COVID-19 конькобежец Кулижников не попал в основной состав сборной России на ЧЕ.