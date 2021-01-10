Юсков в этом сезоне пропустит Кубок мира и ЧМ по конькобежному спорту

Трёхкратный чемпион мира по конькобежному спорту Денис Юсков пропустит этапы Кубка мира и первенство планеты 2021 года.

«Это взвешенное решение, которое приняли вместе с тренером и руководством. Как бы я ни мечтал, не смог бы набрать нужную форму к Кубку мира и чемпионату мира», — цитирует Юскова РИА Новости.

По его мнению, он мог бы поехать на соревнования, но занял бы десятое место, так что лучше заняться восстановлением.

Из-за проблем с коленом Юсков пропустил несколько российских стартов и вернулся на лёд в начале января.

Ранее сообщалось, что Юсков пропустит всероссийские соревнования в Коломне из-за проблем с коленом.