Конькобежец Юсков пропустит всероссийские соревнования в Коломне из-за проблем с коленом

Трёхкратный чемпион мира по конькобежному спорту Денис Юсков в настоящий момент находится на реабилитации из-за проблем с коленом и пропустит всероссийские соревнования, которые состоятся в подмосковной Коломне.

«Денис Юсков лечит колено. Это не травма, но воспаление. Всероссийские соревнования в Коломне он пропустит, сейчас спортсмен находится на реабилитации. Мы рассчитываем на то, что он успеет восстановиться к международным стартам, но всё будет зависеть от его состояния, когда можно будет дать нагрузки. Много времени уже пропущено», — цитирует ТАСС тренера спортсмена Дмитрия Дорофеева.

Всероссийские соревнования «На призы конькобежного центра «Коломна» пройдут 24-25 декабря.

В январе 2021 года в нидерландском Херенвене пройдет чемпионат Европы в многоборье, а также два этапа Кубка мира. В середине февраля там же состоится чемпионат мира на отдельных дистанциях.

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