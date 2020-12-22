Конькобежец Юсков пропустит всероссийские соревнования в Коломне из-за проблем с коленом

Короткая ссылка
Трёхкратный чемпион мира по конькобежному спорту Денис Юсков в настоящий момент находится на реабилитации из-за проблем с коленом и пропустит всероссийские соревнования, которые состоятся в подмосковной Коломне.
Конькобежец Юсков пропустит всероссийские соревнования в Коломне из-за проблем с коленом
  • РИА Новости

«Денис Юсков лечит колено. Это не травма, но воспаление. Всероссийские соревнования в Коломне он пропустит, сейчас спортсмен находится на реабилитации. Мы рассчитываем на то, что он успеет восстановиться к международным стартам, но всё будет зависеть от его состояния, когда можно будет дать нагрузки. Много времени уже пропущено», — цитирует ТАСС тренера спортсмена Дмитрия Дорофеева.

Всероссийские соревнования «На призы конькобежного центра «Коломна» пройдут 24-25 декабря. 

В январе 2021 года в нидерландском Херенвене пройдет чемпионат Европы в многоборье, а также два этапа Кубка мира. В середине февраля там же состоится чемпионат мира на отдельных дистанциях.

Ранее эксперт рассказал о правилах поведения на катке во время пандемии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить