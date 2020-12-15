Эксперт рассказал о правилах поведения на катке во время пандемии

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Доктор медицинских наук мастер спорта России по конькобежному спорту Евгений Ачкасов рассказал о правилах, соблюдение которых снизит риск заболевания коронавирусной инфекцией на катке.
Эксперт рассказал о правилах поведения на катке во время пандемии
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

Об этом Евгений Ачкасов рассказал в беседе с радио Sputnik.

«Я для катания на коньках выбирал бы погоду не холоднее -15 °С. При более низкой температуре есть риск, что из-за холодного воздуха при интенсивном катании может быть переохлаждение дыхательных путей», — сказал Ачкасов.

Очень важно соблюдать на катке социальную дистанцию, особенно в закрытых помещениях.

«Самый большой контакт происходит не на льду, поскольку на площадке все рассредоточены и катаются, а в раздевалках и на получении коньков. Когда приходите на каток, то очень важно, насколько соблюдают социальную дистанцию в раздевалке. Если не соблюдают, то я бы ушёл с катка на другой либо выбрал время, когда нет столпотворения», — уточнил специалист.

Ачкасов также напомнил о важности соблюдения масочного режима, который «никто не отменял».

Ранее врач-терапевт Ирина Ярцева в беседе с Nation News отметила, что носить медицинскую маску на свежем воздухе необязательно, но важно надевать её в помещениях.

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