Алдошкин стал третьим на дистанции 5000 м на ЧЕ по конькобежному спорту
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Алдошкин преодолел дистанцию за 6 минут 26,93 секунды и уступил победителю шведу Нильсу ван дер Пёлю 13,89 секунды.
Второе место занял итальянец Микеле Мальфатти.
По итогам двух из четырёх дисциплин Алдошкин занимает первое место, опережая идущего вторым ван дер Пёля на 0,30 секунды. Забеги на дистанциях 1500 и 10 000 м пройдут 17 января.
Ранее сообщалось, что Наталья Воронина стала второй на дистанции 3000 м на ЧЕ по конькобежному спорту