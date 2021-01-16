Алдошкин стал третьим на дистанции 5000 м на ЧЕ по конькобежному спорту

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Россиянин Даниил Алдошкин занял третье место на дистанции 5000 м на чемпионате Европы в классическом многоборье в нидерландском Херенвене.
Алдошкин стал третьим на дистанции 5000 м на ЧЕ по конькобежному спорту
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

Алдошкин преодолел дистанцию за 6 минут 26,93 секунды и уступил победителю шведу Нильсу ван дер Пёлю 13,89 секунды.

Второе место занял итальянец Микеле Мальфатти.

По итогам двух из четырёх дисциплин Алдошкин занимает первое место, опережая идущего вторым ван дер Пёля на 0,30 секунды. Забеги на дистанциях 1500 и 10 000 м пройдут 17 января.

Ранее сообщалось, что Наталья Воронина стала второй на дистанции 3000 м на ЧЕ по конькобежному спорту

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