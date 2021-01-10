В Союзе конькобежцев России отреагировали на решение Юскова пропустить ЧМ

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Исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева прокомментировала отказ Дениса Юскова от участия в этапах Кубка мира и первенстве планеты 2021 года.
В Союзе конькобежцев России отреагировали на решение Юскова пропустить ЧМ
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«Безусловно, для нас отсутствие Дениса на чемпионате мира — это потеря, в том числе для командного зачёта. И очень жаль, что проблема с коленом не позволила ему уже в этом сезоне показать, что они успели наработать с Дмитрием Дорофеевым: отзывы от начала работы с обеих сторон были самыми положительными», — цитирует Барышеву РИА Новости.

Он также отметила, что это потеря соревновательной практики доя самого спортсмена в предолимпийском сезоне.

«Денис будет восстанавливаться, и мы надеемся, что он будет выступать на стартах всероссийского календаря, чтобы постепенно возвращать соревновательные ощущения», — добавила Барышева.

Из-за проблем с коленом Юсков пропустил несколько российских стартов и вернулся на лёд в начале января. Он является трёхкратным чемпионом мира.

Ранее сообщалось, что Юсков в этом сезоне пропустит Кубок мира и ЧМ по конькобежному спорту.

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