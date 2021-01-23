Польховский о бронзе биатлонистов в эстафете: наконец-то четвёртые места закончились

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский прокомментировал выступление мужской команды в эстафетной гонке 4 × 7,5 км на седьмом этапе Кубка мира в итальянской Антерсельве.

«Так бывает, это же биатлон, тем он и интересен. Понятно, что из этой ситуации Логинов сделает определённые выводы», — приводит слова Польховского ТАСС.

Он отметил, что первые три выстрела Логинова на втором огневом рубеже были прекрасными, но после, видимо, он упустил контроль и концентрацию, что привело к ошибкам, из-за которых ему пришлось зайти на штрафной круг.

«Но это командная борьба, так что в любом случае поздравляю ребят и всю Россию с бронзовой медалью. Наконец-то четвёртые места мужского состава сборной России закончились и ребята поднялись на пьедестал почёта», — добавил Польховский.

Сборная России в составе Антона Бабикова, Матвея Елисеева, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова заняла третье место по итогам эстафеты, суммарно допустив восемь промахов, из которых четыре принадлежат Логинову, из-за чего он был вынужден пробежать штрафной круг, и ещё три — Латыпову.

Ранее сообщалось, что тренер по стрельбе прокомментировал промахи Логинова и Латыпова в эстафете.