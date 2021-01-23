Тренер по стрельбе прокомментировал промахи Логинова и Латыпова в эстафете

Тренер по стрельбе мужской сборной России Максим Максимов рассказал о причинах промахов Александра Логинова и Эдуарда Латыпова в эстафетной гонке 4 × 7,5 км на седьмом этапе Кубка мира в итальянской Антерсельве.

«Сложная эстафета, я очень нервничал, особенно когда Логинов пошёл на штрафной круг. За Латыпова тоже переживал. Логинов хотел сделать задел, с первого круга включился в борьбу. Здесь горы, сложное стрельбище, ему немного тремор ног помешал. В ногах не было устойчивости. Латыпов? Если честно, то лёжку Эдуарда я не видел в трубу, потому что ничего не было видно — туман. На стойке было волнение, конечно. Была очень плохая видимость. Мы — молодцы. Третье место, но мы дали бой. Думаю, мы готовы побеждать, — приводит слова Максимова «Матч ТВ».

Сборная России заняла третье место по итогам эстафеты, суммарно допустив 8 промахов, из которых у Логинова — четыре, из-за чего он был вынужден пробежать штрафной круг, и ещё три — у Латыпова.

Ранее Александр Логинов назвал непростительной ошибкой свой штрафной круг в эстафете.