Логинов о своём штрафном круге: на этом уровне это непозволительная ошибка

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Россиянин Александр Логинов прокомментировал своё выступление в эстафетной гонке 4 × 7,5 км на седьмом этапе Кубка мира в итальянской Антерсельве.
Логинов о своём штрафном круге: на этом уровне это непозволительная ошибка
  • Reuters

«На самом деле я чувствовал, что ход совсем не мой и не мои ноги. Поэтому и не справился со стрельбой стоя. Мне жаль, просто я по максимуму пытался отработать, чтобы помочь команде. Надеюсь, что меня простят за круг. На этом уровне это непозволительная ошибка, но я всё равно пытался максимально близко передать эстафету Эдуарду, — приводит слова Логинова «Матч ТВ».

Логинов принял эстафету у Матвея Елисеева в качестве лидера, а передал её Эдуарду Латыпову на третьей позиции. На первом огневом рубеже он отстрелялся без ошибок, а на втором допусти три промаха и был вынужден пробежать штрафной круг.

Ранее сообщалось, что сборная Франции выиграла мужскую эстафету на этапе КМ в Антерсельве.

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