Логинов о своём штрафном круге: на этом уровне это непозволительная ошибка
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«На самом деле я чувствовал, что ход совсем не мой и не мои ноги. Поэтому и не справился со стрельбой стоя. Мне жаль, просто я по максимуму пытался отработать, чтобы помочь команде. Надеюсь, что меня простят за круг. На этом уровне это непозволительная ошибка, но я всё равно пытался максимально близко передать эстафету Эдуарду, — приводит слова Логинова «Матч ТВ».
Логинов принял эстафету у Матвея Елисеева в качестве лидера, а передал её Эдуарду Латыпову на третьей позиции. На первом огневом рубеже он отстрелялся без ошибок, а на втором допусти три промаха и был вынужден пробежать штрафной круг.
Ранее сообщалось, что сборная Франции выиграла мужскую эстафету на этапе КМ в Антерсельве.