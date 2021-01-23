Клебо: приятно, что норвежские лыжники поставили Большунова на место

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал результаты скиатлона на этапе Кубка мира в Лахти, где всю тройку призёров составили его соотечественники.

«Похоже, наши парни в хорошей форме. Сегодня мы показали, что можем победить Большунова. Он был на голову выше всех без норвежцев. Приятно, что мы поставили его на место. Думаю, что Иверсен смог бы победить Большунова на финише. Александру было бы трудно на финишной прямой. При выходе на неё ты развиваешь большую скорость, а это подходит Эмилю. Он победил бы вне зависимости от того, выходил бы он на финишную прямую первым или вторым», — приводит слова Клебо Aftenposten.

Россиянин Александр Большунов шёл в группе лидеров, но ближе к финишу упал, столкнувшись с норвежцем Хансом Холундом, и финишировал пятым. А победителем гонки стал Эмиль Иверсен, в топ-6 попали пятеро норвежцев.

Ранее сообщалось, что норвежские лыжники оставили Большунова и Непряеву без медалей в скиатлоне на этапе КМ.