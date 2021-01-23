Голберг заявил, что Большунов сам виноват в столкновении с Холундом

Бронзовый призёр скиатлона на этапе Кубка мира в финском Лахти норвежский лыжник Пол Голберг прокомментировал столкновение своего соотечественника Ханса Холунда и россиянина Александра Большунова.

«Видел, что происходило. Большунов в том эпизоде наехал на Холунда», — цитирует Голберга NRK.

Россиянин Александр Большунов и норвежец Ханс Кристер Холунд, бежавшие в ведущей шестёрке лыжников, упали на повороте на последний спуск и остались вне призовой тройки. Пьедестал почёта в итоге был полностью занят норвежскими лыжниками.

Ранее Большунов обвинил сборную Норвегии в командной тактике против него.