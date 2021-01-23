Голберг заявил, что Большунов сам виноват в столкновении с Холундом
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«Видел, что происходило. Большунов в том эпизоде наехал на Холунда», — цитирует Голберга NRK.
Россиянин Александр Большунов и норвежец Ханс Кристер Холунд, бежавшие в ведущей шестёрке лыжников, упали на повороте на последний спуск и остались вне призовой тройки. Пьедестал почёта в итоге был полностью занят норвежскими лыжниками.
Ранее Большунов обвинил сборную Норвегии в командной тактике против него.