Вяльбе — о выступлении лыжников в скиатлоне: не ошибается тот, кто ничего не делает

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала выступления мужской и женской команд в скиатлоне на этапе Кубка мира в финском Лахти.

«Могу сказать, что на коньковую гонку мы, видимо, промахнулись с парафином. Потому что все ребята сказали, что лыжи ехали плохо. Но такое тоже бывает. Очень жаль, но никого убивать я не буду, как всегда. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Что касается женского скиатлона, тот, кто должен был себя проявить, тот проявил», — приводит слова Вяльбе РИА Новости.

Она отметила, что возвращение норвежских лыжников в Кубок мира является хорошим фактором.

«Соревноваться среди сильнейших всегда лучше, чем без них, правильнее и понятнее для всех. Понятно, что больше нравится, когда мы завоёвываем медали, когда пять-шесть россиян в десятке, но я считаю, что нашим ребятам лучше видеть норвежцев сейчас, понять, какие проблемы у нас существуют, чтобы к чемпионату мира подойти с учётом соревновательных моментов вместе с лидерами», — добавила глава ФЛГР.

Российские лыжники не завоевали призовые места по итогам скиатлона. Лучшей представительницей России среди женщин стала Наталья Непряева — шестое место. В мужском скиатлоне лучшим из россиян стал Александр Большунов — он находится на пятой строчке.

Ранее Йоханнес Клебо заявил, что норвежские лыжники поставили Большунова на место.