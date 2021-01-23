Вяльбе — о выступлении лыжников в скиатлоне: не ошибается тот, кто ничего не делает
- РИА Новости
«Могу сказать, что на коньковую гонку мы, видимо, промахнулись с парафином. Потому что все ребята сказали, что лыжи ехали плохо. Но такое тоже бывает. Очень жаль, но никого убивать я не буду, как всегда. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Что касается женского скиатлона, тот, кто должен был себя проявить, тот проявил», — приводит слова Вяльбе РИА Новости.
Она отметила, что возвращение норвежских лыжников в Кубок мира является хорошим фактором.
«Соревноваться среди сильнейших всегда лучше, чем без них, правильнее и понятнее для всех. Понятно, что больше нравится, когда мы завоёвываем медали, когда пять-шесть россиян в десятке, но я считаю, что нашим ребятам лучше видеть норвежцев сейчас, понять, какие проблемы у нас существуют, чтобы к чемпионату мира подойти с учётом соревновательных моментов вместе с лидерами», — добавила глава ФЛГР.
Российские лыжники не завоевали призовые места по итогам скиатлона. Лучшей представительницей России среди женщин стала Наталья Непряева — шестое место. В мужском скиатлоне лучшим из россиян стал Александр Большунов — он находится на пятой строчке.
Ранее Йоханнес Клебо заявил, что норвежские лыжники поставили Большунова на место.