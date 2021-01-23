Фристайлист Буров завоевал золото в лыжной акробатике на этапе КМ в Москве

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Россиянин Максим Буров занял первое место в соревнованиях по лыжной акробатике на этапе Кубка мира по фристайлу в Москве.
Фристайлист Буров завоевал золото в лыжной акробатике на этапе КМ в Москве
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

По итогам своего выступления Буров набрал 126,24 балла. Серебро завоевал американец Кристофер Лиллис — 116,74 балла. Тройку призёров замкнул швейцарец Ноэ Рот — 103,53 балла.

Россиянин Павел Кротов с 81,86 балла занял шестое место.

В женских соревнованиях лучшей из россиянок стала Любовь Никитина — четвёртое место (88,12). Победу одержала Винтер Винеки (94,11), второе место у австралийки Лоры Пил (92,72), третье — у канадки Мэрион Тено (90,59).

Ранее сообщалось, что Буров победил в лыжной акробатике на этапе КМ в Ярославле.

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