Фристайлист Буров завоевал золото в лыжной акробатике на этапе КМ в Москве
- © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
По итогам своего выступления Буров набрал 126,24 балла. Серебро завоевал американец Кристофер Лиллис — 116,74 балла. Тройку призёров замкнул швейцарец Ноэ Рот — 103,53 балла.
Россиянин Павел Кротов с 81,86 балла занял шестое место.
В женских соревнованиях лучшей из россиянок стала Любовь Никитина — четвёртое место (88,12). Победу одержала Винтер Винеки (94,11), второе место у австралийки Лоры Пил (92,72), третье — у канадки Мэрион Тено (90,59).
Ранее сообщалось, что Буров победил в лыжной акробатике на этапе КМ в Ярославле.