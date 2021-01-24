Вяльбе объяснила, почему сборная России не подала протест на дисквалификацию Большунова

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе объяснила, почему сборная России решила не подавать протест на дисквалификацию Александра Большунова за инцидент с финским спортсменом Йони Мяки на этапе Кубка мира в Лахти.
Вяльбе объяснила, почему сборная России не подала протест на дисквалификацию Большунова
  • РИА Новости

«Мы решили не подавать протест, поскольку нет никакого смысла. Минут 15—20 пытались составу жюри объяснить, что они не правы. Уже подаём апелляцию в комитет по правилам и контролю. Есть два пункта. Первый — это поведение спортсмена, за что мы дисквалифицированы. А второе — они не считают, что финский спортсмен нарушил правила. С этой ситуацией мы абсолютно не согласны, считаем это грубым нарушением правил. Понятно, что спортсмен на эмоциях. Собственно говоря, он его не бил. Бил по снегу палкой. Пускай ещё несколько раз посмотрят видео. Мне там уже просто нельзя было находиться, потому что я реально очень кричу. Боюсь, и меня сейчас ещё дисквалифицируют», — заявила Вяльбе в эфире «Матч ТВ». 

Финский лыжник Йони Мяки подрезал Большунова, а тот отмахнулся и ударил его палкой. После финиша Большунов врезался в группу финских лыжников. За неспортивное поведение Александра российская команда была дисквалифицирована. 

Ранее отец Большунова назвал негодяями финских лыжников.

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