Возвращение на вершину: сборная России выиграла женскую эстафету на этапе КМ по биатлону в Антерсельве

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Владимир Зайвый
Женская сборная России выиграла золото в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в итальянской Антерсельве. Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева воспользовались девятью дополнительными патронами и избежали штрафных кругов. Эта победа стала для команды первой за два года. Вторыми к финишу прибежали немки, третьими стали француженки.
Возвращение на вершину: сборная России выиграла женскую эстафету на этапе КМ по биатлону в Антерсельве
  • AFP
  • © Marco BERTORELLO

Последний день этапа Кубка мира по биатлону в Антерсельве начинался с женской эстафеты. Российская сборная несколько удивила своим составом: второй этап тренеры доверили Татьяне Акимовой. В командных гонках она не бежала уже достаточно давно — с января 2018 года. Её последние результаты в личных забегах не были заметно лучше, чем у соотечественниц, но на недавнем этапе Кубка IBU уроженка Чувашии не только выиграла два спринта, но и была очень надёжна именно в эстафете.

Стартовый же этап вновь достался Евгении Павловой. На первом круге участницы эстафеты падали целых три раза, но россиянка держалась впереди пелотона и даже могла не знать о массовых завалах за своей спиной. Она спокойно прибежала с основными соперницами на первую стрельбу и использовала на ней всего один дополнительный патрон. Главной неудачницей на этом рубеже стала норвежка Каролина Кноттен — из-за штрафного круга она опустилась на 18-е место.

После стрельбы Павлова вместе с итальянкой Лизой Виттоцци, француженкой Анаис Бескон и эстонкой Тюли Томингас сформировала лидерский квартет, который оторвался на десять секунд. Но стойка вынудила россиянку отодвинуться назад — она допустила три промаха и с трудом исправила свои ошибки. Отставание от Виттоцци возросло до 20 секунд, а вперёд вырвались немка Ванесса Хинц и шведка Юханна Скоттхейм. Павлова не стала отсиживаться за чужими спинами и принялась активно работать на дистанции, и это принесло свои плоды — россиянка передала эстафету сразу вслед за бежавшей второй Хинц.

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Акимовой повезло, что Италия и Германия для своего второго этапа тоже выбрали не самых быстрых спортсменок. Ей противостояли Федерика Санфилиппо и Янина Хеттих, которые бежали в одни ноги с россиянкой. Все трое одинаково точно отработали на лёжке, после чего итальянка вдруг стала сильно отставать. Перед следующей стрельбой она выигрывала у Акимовой и Хеттих всего десять секунд.

Стрелковые качества Санфилиппо тоже не были на высоте — из-за трёх промахов она пропустила немку и россиянку вперёд. Правда, между ними также расположилась француженка Анаис Шевалье-Буше — она без доппатронов смогла подняться с пятого места на второе. Но бежала она не так хорошо — и Акимова, и Хеттих передали свои этапы на семь секунд раньше.

У сборной Германии в борьбу вступила Денизе Херрман, а у России — Светлана Миронова. Немка сразу ускорилась, обеспечив себе отрыв в десять секунд. После стрельбы лёжа Миронова смогла немного отыграться, но затем Херрман снова продолжила потихоньку наращивать преимущество.

Во второй раз это ускорение не прошло даром — немецкой биатлонистке пришлось задержаться из-за двух незакрытых мишеней, а Миронова освободилась уже после первого и единственного доппатрона. На дистанции Херрман всё-таки была немного сильнее и к концу своего этапа оказалась впереди на четыре секунды, но глобально ситуация в гонке не изменилась — Россия и Германия по-прежнему боролись за победу, не обращая внимания на другие команды.

На четвёртом этапе всё решало уже противостояние Ульяны Кайшевой и Франциски Пройс. Обе лыжницы не пытались решать вопросы на дистанции, а ждали осечек друг друга на стрельбище. После первого подхода ничего не изменилось — спортсменки быстро и точно закрыли мишени. Вместе они дошли и до заключительного огневого рубежа.

Здесь феноменальная снайперская серия Кайшевой в эстафетах прервалась — она ни разу не промахивалась на своём этапе во всех трёх предыдущих гонках. Но двумя дополнительными патронами она воспользовалась гораздо быстрее, чем Пройс всего лишь одним. На трассу россиянка вернулась на 8,6 секунды раньше, при этом француженка Жюли Симон, выигравшая два последних масс-старта, шла третьей и уступала только 13,8 секунды.

Кайшева не позволила соперницам надеяться на победу. На последнем круге она ещё сильнее оторвалась от них и принесла сборной России первую за два года победу в эстафете. Если бы не пандемия, то Кайшева вполне могла бы финишировать с российским флагом, который передал бы кто-нибудь из зрителей, — отрыва от Пройс для этого было бы достаточно.

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