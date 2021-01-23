Со штрафного круга на пьедестал: как россияне выиграли бронзу в мужской эстафете на этапе КМ в Антерсельве

Российские биатлонисты стали бронзовыми призёрами мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Антерсельве. Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов прервали серию из четвёртых мест. В женском масс-старте Светлана Миронова из-за двух промахов последними выстрелами упустила победу и финишировала шестой.

Промахи Логинова и рывок Латыпова

Мужская сборная России по биатлону стала бронзовым призёром эстафеты на этапе Кубка мира в Антерсельве. Ей удалось прервать серию из трёх гонок в этом сезоне, в которых команда занимала четвёртое место. При этом подняться на пьедестал почёта россияне смогли даже со штрафным кругом.

Тренерский штаб сборной России несколько удивил своим выбором состава на эстафету. Место Александра Логинова после победы в индивидуальной гонке не оспаривалось, и он получил ставший привычным третий этап. В пятницу провала также избежал Евгений Гараничев, но он в команду не попал. Зато в ней оказался Матвей Елисеев, несмотря на то, что накануне он не выходил на старт и пропустил две тренировки. Оставшиеся без кубковых очков Антон Бабиков и Эдуард Латыпов забрали первый и последний этапы эстафеты.

Но смелое решение тренеров оказалось на редкость удачным. Бабиков с самого старта принялся оправдывать доверие и на первой стрельбе очень быстро закрыл все мишени. Основные конкуренты этому могли только позавидовать — норвежец Стурла Легрейд и француз Антонен Гигонна использовали по два дополнительных патрона, а швед Пеппе Фемлинг вовсе зашёл на штрафной круг.

Легрейд пустился в погоню и почти настиг Бабикова, перед которым был только немец Эрик Лессер. Ходом россиянин не был силён, но стрельба оставалась его козырем. После стойки он остался единственным биатлонистом, избежавшим промахов. Тем не менее представители Норвегии и Германии смогли его обойти, но не более чем на 6,5 секунд. Сам же Бабиков немного подпустил преследователей, в числе которых был и Гигонна.

He's the only one to hit all 10 targets without spare rounds and as a result, @russianbiathlon's Anton Babikov leaves the range in first place after the standing shooting! #ANT21 🙌https://t.co/bk5aBBso9Qpic.twitter.com/u0esp7KAF6 — IBU World Cup (@IBU_WC) January 23, 2021

Елисеев не торопил события и даже пропустил соперников вперёд, но зато стрелял он так же здорово, как предшественник. Российская сборная захватила лидерство, пускай и довольно зыбкое — в десяти секундах позади были не только норвежец Йоханнес Дале, немец Роман Рес, француз Кентен Фийон Майе, но и украинец Дмитрий Пидручный.

Также по теме «Победа, которую мы ждали»: как биатлонный мир отреагировал на триумф Логинова На этапе Кубка мира в итальянской Антерсельве Александр Логинов одержал дебютную победу в сезоне. Комментатор Дмитрий Губерниев...

На своей второй стрельбе Елисеев совершил первый для команды промах. У ближайших конкурентов проблемы были посерьёзней — французу и украинцу пришлось исправлять по три осечки, а норвежец зашёл на штрафной круг. Россиянин по возвращении на трассу стал делить лидерство с итальянцем Томмазо Джакомелем, который ходом не был конкурентом даже Елисееву. Россиянин смог оторваться сразу на 12 секунд, обеспечив Логинову комфортный задел.

Своё лидерство победитель индивидуальной гонки стал сразу укреплять. Он не только бежал быстрее преследователей, но и клал все патроны в цель. После лёжки Логинов имел уже 18-секундный запас. Сокращать отставание удавалось только бежавшему пятым Тарьею Бё, и то норвежец отыграл на своём втором круге лишь пару секунд.

Такое прекрасное положение дел для сборной России продолжалось недолго. На стойке к Логинову вернулись старые проблемы. Одну и ту же мишень он пытался закрыть слишком долго и в итоге оставил её зиять чёрным цветом. К нему тут же подобрались француз Симон Детьё, немец Арнд Пайффер и итальянец Томас Бормолини. Вчетвером они оказались в семи секундах друг от друга, а Бё сократил отставание от российского биатлониста до 15 секунд.

Бормолини в этой компании был явно лишним, и он не возражал против того, чтобы Логинов вернулся в тройку, а Бё подтянулся на четвёртое место. Эдуард Латыпов принял эстафету в восьми секундах от сборных Франции и Германии, которых на последнем этапе представляли Эмильен Жаклен и Бенедикт Долль, а всего в десяти секундах позади был Йоханнес Бё.

Норвежец отставание отыграл практически сразу, так что Латыпову для победы требовалось как минимум чисто стрелять. На лёжке он с этой задачей справился, так же как и Бё-младший. Жаклену и Доллю пришлось из-за промахов отступить. На втором круге биатлонисты из Норвегии и Франции значительно ускорились, а немецкий спортсмен относительно Латыпова отстал сразу на 13 секунд. Такое положение вещей делало возможной борьбу за бронзу.

Финальная стрельба сложилась в пользу лидеров — Бё и Жаклен пустились разыгрывать золото, когда Долль и Латыпов ещё только готовились к стойке. Они оба использовали по несколько дополнительных патронов, но избежали штрафных кругов и тоже должны были разыграть медаль на дистанции.

Долль предпринимал атаки, на которые Латыпов успешно отвечал. На стадионе настала уже его очередь ускориться, и тогда немец сдался. Сборная России выиграла первую медаль в эстафете с чемпионата мира 2019 года. Победу же одержали французы — Жаклену удалось сломить сопротивление Бё-младшего на заключительной прямой.

Нереализованные шансы Мироновой и Павловой

Ранее в этот же день женщины разыгрывали медали в масс-старте. В него отобралась целая четвёрка спортсменок из сборной России — такого большого представительства в числе 30 лучших биатлонисток мира не было с этапа в Рупольдинге в январе 2019-го. Тогда никто из российских участниц не оказался в топ-15, а Евгения Павлова даже с чистой стрельбой оказалась на 28-м месте.

Спустя два года Павлова уже могла считаться претенденткой на медали наряду со Светланой Мироновой и Ульяной Кайшевой — это они подтвердили в индивидуальной гонке. Дополняла российскую четвёрку Лариса Куклина, занявшая в четверг высокое для себя 14-е место.

Также по теме Без лидера сборной: почему Логинов не участвовал в масс-старте на этапе КМ по биатлону в Оберхофе Чемпион мира 2020 года россиянин Александр Логинов не участвовал в гонке с массовым стартом на шестом этапе Кубка мира по биатлону в...

На первом огневом рубеже масс-старта чисто отработали больше половины девушек. В их числе были и две россиянки — Павлова и Миронова, которая даже вошла в шестёрку самых быстрых стрелков. Куклина и Кайшева избежать промахов не смогли и заработали по штрафному кругу. Ходом они не впечатляли и после возвращения на трассу стали отставать, а Миронова с Павловой уверенно держались в основной группе.

После второй стрельбы пелотон продолжал сокращаться, и лидерство теперь принадлежало восьми спортсменкам, не допустившим ни одного промаха. Миронова и Павлова как раз были в их числе — они стреляли уже не так быстро, но зато надёжно. По ходу третьего круга из снайперской группы выпала норвежка Каролин Кноттен, но её заменила опасная соотечественница Тириль Экхофф. К первой стойке почти одновременно подошли всё те же восемь спортсменок.

А вернулись на трассу сразу после стрельбища в два раза меньше. Шведки Линн Перссон и Ханна Эберг с австрийкой Лизой Терезой Хаузер допустили первые промахи, а Экхофф вернулась на знакомый уже штрафной круг. Миронова и Павлова вновь закрыли все мишени и закрепились в первой четвёрке вместе с немками Ванессой Хинц и Франциской Пройсс.

На предпоследнем круге Миронова оторвалась от соперниц и оказалась впереди на 12,5 секунд — так она заработала себе право на одну ошибку на четвёртой стрельбе. Но эти усилия оказались напрасными — россиянка промахнулась двумя последними выстрелами. Ближайшие соперницы тоже допускали осечки, и шанс на медаль теперь появился у Павловой, но и она тоже заработала себе лишние 300 метров. Миронова вернулась на трассу вслед за Эберг, Хаузер, Пройсс, чешкой Маркетой Давидовой и француженкой Жюли Симон.

This will be a crazy last loop - with the same faces we saw last week in Oberhof fight it out for the win! @hannaaaoberg, Lisa Theresa Hauser and Marketa Davidova lead but Julia Simon is only 10 seconds behind despite 3 penalty loops! #ANT21https://t.co/bk5aBBso9Qpic.twitter.com/m47Iz6Qd7c — IBU World Cup (@IBU_WC) January 23, 2021

Но недавний рывок оставил Миронову без запаса сил на последний круг. Приблизиться к соперницам она не смогла и финишировала шестой. Симон выиграла второй масс-старт подряд, Эберг уступила француженке всего 0,2 секунды, третьей стала победительница индивидуальной гонки Хаузер. Павлова заняла 11-е место, а сразу вслед за ней оказалась Куклина — после промаха на первой стрельбе она больше не допустила ни одной ошибки. Кайшева с тремя осечками на лёжке закончила гонку 22-й.