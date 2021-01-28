Наедине с собой: каковы перспективы Подчуфаровой пробиться в сборную России

Ольга Подчуфарова не прекращала работать всё то время, что пыталась получить словенское гражданство, поэтому пробиться в сборную России, в которой сейчас нет яркого лидера, ей не составит труда. В этом уверена чемпионка мира 2015 года Екатерина Юрлова-Перхт. По её словам, ключевым фактором после возвращения на родину должно стать желание биатлонистки доказать свою состоятельность. В свою очередь, бывший тренер сборной Павел Ростовцев уверен, что столь длительный простой скажется на возрастной спортсменке и она вряд ли сможет усилить национальную команду на Олимпийских играх 2022 года.

В истории возвращения в Россию биатлонистки Ольги Подчуфаровой интересен на самом деле один-единственный момент: сумеет ли она проявить себя так, чтобы о ней снова заговорили, или же благие намерения спортсменки так и останутся на нулевой отметке. Прочие информационные поводы были порядком исчерпаны ещё до отъезда в Словению. Улетала девушка подранком, прилично разочаровавшись в российской системе подготовки, тренерах, собственных возможностях, порядком подорванных состоянием здоровья.

И, пожалуй, наиболее интересным фактом применительно к некогда яркой юниорке (в 2013-м Подчуфарова выиграла гонку преследования, а также взяла серебро в спринте и бронзу в эстафете на ЧМ среди биатлонистов не старше 22 лет) было её намерение попробовать свои силы в триатлоне — об этом Ольга рассказывала в одном из последних интервью перед отъездом.

Словенский флаг гарантировал российской спортсменке беспрепятственное попадание на все крупнейшие соревнования, и это оказалось вполне весомой причиной для того, чтобы не спешить заканчивать с биатлоном. Тем более что никаких сложностей с получением Подчуфаровой гражданства другой страны на тот момент не просчитывалось. Проблемы начались позже.

«В декабре 2019-го Ольга стартовала в кубке Альп в Обертиллиахе за словенский клуб. Тогда я ещё написала ей: мол, может быть в Антхольце на ЧМ сумеем вместе побегать, — рассказывала Екатерина Юрлова-Перхт, которую на протяжении многих лет с Подчуфаровой связывали очень тёплые дружеские отношения. — В планах Ольги было начать с января выступать на этапах кубка IBU, чтобы пройти квалификацию, выступить на этапе Кубка мира в Поклюке и готовиться к главному турниру года, пробежать там хотя бы одну гонку — индивидуальную».

Планы Подчуфаровой значительно подкосила пандемия коронавируса, резко замедлившая государственное делопроизводство. По словам чемпионки мира 2015 года, спортсменке приходилось собирать всё новые и новые бумаги, пока это делалось, у прежних истекал срок действия и приходилось начинать процесс заново. Летом Ольга приезжала тренироваться в Токсово и ждала рабочей визы, чтобы вернуться в Словению. Сделать это удалось только осенью. А в декабре Подчуфарова вернулась в Москву. Насовсем.

Юрлова-Перхт, в биографии которой было успешное возвращение в спорт после рождения ребёнка, не сомневается в том, что столь же успешный камбэк сможет совершить 28-летняя Подчуфарова.

«С тем опытом, что есть у Ольги, возможно всё. Какого-то яркого лидера сейчас в российской сборной нет, все выступают примерно на одном уровне. При хорошей подготовке Оля вполне может влиться в сборную. Сейчас она тренируется без тренера, но я очень надеюсь, что рядом есть специалист, который её консультирует», — отметила Юрлова-Перхт.

«Работать в одиночку сложно, но зато у тебя нет проблем с мотивацией вернуться на высокий уровень, доказать самой себе, что способен добиться результата. В моём случае это было именно так», — объяснила чемпионка мира 2015 года.

По её мнению, самая большая опасность индивидуальной работы заключается в том, чтобы не переборщить с нагрузками.

«Когда работаешь в команде, тренеры всё-таки следят за тем, чтобы никто из спортсменок не перетренировался, иногда даже останавливают. Нужна ли Ольга сборной? Думаю, что да. Её огромное преимущество — это стабильная стрельба и стабильный ход. Понятно, что на высоком уровне включается фактор повышенного волнения, но как раз на важных стартах Ольгу и отличало умение хорошо стрелять», — добавила Юрлова-Перхт.

Трёхкратный чемпион мира Павел Ростовцев, недолго проработавший с Подчуфаровой в бытность тренером сборной, оказался менее оптимистичен.

«Три с лишним года без серьёзных соревнований — это слишком большой перерыв для современного спорта, тем более, что никто не возьмётся предсказать, как Подчуфарова выступит на чемпионате России и будет ли это основанием для её включения в сборную. Тем более — в олимпийский год. Пробиться в состав будет крайне сложно для Ольги. И я, если честно, не готов сказать, что такая возрастная спортсменка способна усилить нынешнюю российскую команду», — сказал Ростовцев.

В то же самое время стоит вспомнить, что поработать с Подчуфаровой ещё до Игр-2014 в Сочи очень хотел Вольфганг Пихлер, занимавший пост старшего тренера женской сборной РФ: знаменитый немецкий специалист считал Ольгу и Ульяну Кайшеву двумя наиболее талантливыми и перспективными спортсменками тогдашнего российского биатлона. Но продолжительного сотрудничества не сложилось: по слухам, к тогдашним методикам Пихлера слишком неодобрительно отнёсся личный тренер спортсменки Юрий Лелин.

Кстати, говорить о возрасте биатлонистки, как об отягощающем факторе, я бы не спешила. В спорте не раз подтверждалась некая закономерность: чем позже атлет начинает активную карьеру, тем более продолжителен его век. Серьёзный биатлон начался для Подчуфаровой гораздо позже, чем для её ровесниц. В биатлон она пришла в 16 лет из... бальных танцев. Ростовцев абсолютно прав в том, что три года без соревнований — испытание, но Юрлова-Перхт это мнение не разделяет.

«Конечно, когда выпадаешь из привычного ритма выступлений — неважно, из-за рождения ребёнка, или из-за чего-то ещё, вернуться бывает тяжело. Но при определённом опыте навыки быстро восстанавливаются. Главное — попасть в обойму сборной. А там уже хватает нескольких гонок, чтобы всё встало на свои места», — сказала Екатерина.

«Понятно, что наш вид спорта не стоит на месте, что скорости бега на лыжах и стрельбы непрерывно растут, но ведь Ольга не прекращала работать над этим. Я точно это знаю, поскольку многие тренировки мы проводили совместно. Поэтому я и верю, что у нее всё получится», — резюмировала биатлонистка.

Нужна ли Подчуфарова сборной — вопрос открытый. Очевидно другое: возвращение в сборную, а по сути, — в свою прежнюю жизнь — очень нужно самой Ольге. И она, похоже, готова сделать ради этого возвращения что угодно.