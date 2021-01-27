Резцова не поддерживает возвращение Подчуфаровой в сборную России по биатлону

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Олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова высказалась о возможном возвращении пытавшейся сменить спортивное гражданство Ольги Подчуфаровой в сборную России.
Резцова не поддерживает возвращение Подчуфаровой в сборную России по биатлону
  • РИА Новости

«Я не поддерживаю её возвращение в сборную. Пусть попадает, конечно, но я сомневаюсь, что девчонки и тренер будут очень рады её возвращению. Она не первая и она не последняя из тех, кто уезжает из России. Никто не знает, почему она вообще уехала. Оля всё время у меня вызывала вопросы, потому что это человек, который закончил школу с золотой медалью. Однако, если послушаешь её интервью, то там как будто два класса образования. Во-вторых, она же ничего не объяснила. Думаю, без особого желания её захотят увидеть в команде», — приводит слова Резцовой «Спорт-Экспресс».

Подчуфарова дебютировала в основной сборной России в 2013 году и тогда же стала чемпионкой мира среди юниоров в гонке преследования на 10 км. На взрослых чемпионатах мира её наивысшим достижением была бронза в смешанной эстафете на первенстве 2017 года в австрийском Хохфильцене. Перед стартом сезона-2019/20 она решила перейти в сборную Словении, возобновив приостановленную в 2018 году карьеру, однако не смогла получить словенское гражданство.

Ранее Александр Тихонов высказал мнение, что Подчуфарову не возьмут в сборную России.

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