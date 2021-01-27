Майгуров высказался о причинах возвращения биатлонистки Подчуфаровой в Россию

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал о причинах возвращения в Россию Ольги Подчуфаровой, пытавшейся сменить спортивное гражданство на словенское.
Майгуров высказался о причинах возвращения биатлонистки Подчуфаровой в Россию
  • РИА Новости

«Насколько мне известно, причиной нынешнего возвращения Подчуфаровой в Россию стало то, что в Словении сменилось правительство. К власти пришла другая партия, и запрос Ольги на предоставление ей гражданства этой страны был отклонён», — рассказал Майгуров RT.

Он отметил, что Подчуфарова остаётся гражданкой России и в последний раз выступала в соревнованиях под флагом нашей страны. «Поэтому я, как президент СБР, не вижу никаких проблем в том, чтобы эти выступления были продолжены. И уж тем более мы не станем этому препятствовать», — добавил Майгуров.

Ранее он заявил что не считает Подчуфарову предательницей и будет рад видеть её в сборной России.

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