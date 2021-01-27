Глава СБР заявил, что не считает Подчуфарову предательницей и будет рад видеть её в сборной России

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал возможное возвращение пытавшейся сменить спортивное гражданство Ольги Подчуфаровой в сборную России.
Глава СБР заявил, что не считает Подчуфарову предательницей и будет рад видеть её в сборной России
  • РИА Новости

«Я не считаю Подчуфарову предательницей. Если она всерьёз намерена продолжать бегать и сумеет выполнить критерии отбора в команду, все мы будем только рады видеть Олю в сборной», — заявил Майгуров RT.

Он отметил, что считает Подчуфарову сильной спортсменкой и не намерен менять своё мнение о ней.

«Когда Ольга приняла решение уехать в Словению, чтобы продолжить там карьеру, это решение было одобрено советом СБР, так что могу только повторить: спортсменка никого не предала и никого не подставила», — добавил глава СБР.

Ранее Анфиса Резцова заявила, что не поддерживает возможное возвращение Подчуфаровой в сборную России по биатлону.

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