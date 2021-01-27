Глава СБР заявил, что не считает Подчуфарову предательницей и будет рад видеть её в сборной России
- РИА Новости
«Я не считаю Подчуфарову предательницей. Если она всерьёз намерена продолжать бегать и сумеет выполнить критерии отбора в команду, все мы будем только рады видеть Олю в сборной», — заявил Майгуров RT.
Он отметил, что считает Подчуфарову сильной спортсменкой и не намерен менять своё мнение о ней.
«Когда Ольга приняла решение уехать в Словению, чтобы продолжить там карьеру, это решение было одобрено советом СБР, так что могу только повторить: спортсменка никого не предала и никого не подставила», — добавил глава СБР.
Ранее Анфиса Резцова заявила, что не поддерживает возможное возвращение Подчуфаровой в сборную России по биатлону.