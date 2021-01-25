«Случайными могли бы считаться единичные успехи»: Польховский о трёх медалях россиян на этапе КМ по биатлону в Антхольце

К старту биатлонного сезона сборная России не сумела подойти во всеоружии из-за нехватки интенсивной развивающей работы и лишь сейчас выходит на пик формы. Об этом в интервью RT заявил главный тренер национальной команды Валерий Польховский. По его словам, Александру Логинову требовалось время, чтобы решить проблемы личного характера и вновь стать лидером сборной. Специалист также объяснил, почему Татьяну Акимову привлекли к работе только на этапе Кубка мира в Антхольце, и рассказал, что ставка на Алексея Волкова и Максима Максимова в качестве наставников по стрельбе отчасти себя оправдала.

— По ходу сезона вы видели какие-то предпосылки тех результатов, которые сборная России показала на этапе Кубка мира в Антхольце?

— Прежде всего сказалась та большая работа, которая была проделана в подготовительный период как мужской, так и женской командами. К началу сезона мы не сумели подойти во всеоружии из-за нехватки интенсивной развивающей работы — нам, тренерам, это было понятно. Как и то, что придётся компенсировать эту нехватку, добирать скоростные качества прежде всего за счёт стартов. Лично я объясняю несколько запоздалый набор формы всеми спортсменами именно этим. Сейчас же работа начала наконец приносить результат.

— То есть это не просто случайное стечение обстоятельств, своего рода магия Антхольца?

— Случайными могли бы считаться какие-то единичные успехи. Мы же видим, что идёт достаточно мощный подъём у всей команды. Как у мужской, так и у женской. В принципе, подобный набор формы практиковался ещё в советские времена, просто сейчас реалии таковы, что нужно быть намного расторопнее и показывать определённый уровень результатов уже на первых стартах.

— Для российского биатлона годами было свойственно готовить команду исключительно к главному старту. Зачем же менять что-то сейчас?

— Я не говорю, что нужно менять, но вносить определённые коррективы необходимо. Хотя бы для того, чтобы по ходу сезона не исправлять недоработки подготовительного периода, как это пришлось делать нам. Когда нет запаса скорости, неизменно начинает страдать стрельба, и в совокупности всё это создаёт в команде не самую простую атмосферу.

— Стрельба вызывала по ходу этого сезона немало нареканий. Вы не считаете неким профессиональным просчётом, что привлекли к стрелковой подготовке людей, не имеющих почти никакого опыта тренерской работы?

— И Алексей Волков, и Максим Максимов были в своё время довольно неплохими стрелками, и основная идея при их назначении заключалась в том, что они, возможно, сумеют быстрее донести до спортсменов какие-то вещи. Отчасти это оправдало себя.

— Иначе говоря, вносить коррективы в тренерский штаб и привлекать каких-то новых специалистов по стрельбе вы не планируете?

— Сейчас об этом говорить рано. Время покажет. Впереди чемпионат мира, на котором хорошо бы сохранить всё то, что мы имеем сейчас, а уже по окончании сезона тренерский совет даст оценку работе каждого специалиста и тренерского штаба в целом.

— Промахи на заключительных рубежах, которые в ключевые моменты гонок допускали Светлана Миронова и Александр Логинов, это проблема или всего лишь рабочий момент?

— Сказываются некие системные недоработки, над которыми тренеры работают. Я считаю, что это поправимо.

— А возможно ли вообще поднять процент успешной стрельбы по ходу сезона? Или это всё-таки вопрос гораздо более долгоиграющей летней подготовки?

— В основе должна лежать базовая работа, проведённая в подготовительном периоде. Хотя та же Миронова улучшила свои показатели по ходу сезона очень сильно. У меня уже есть план работы на следующий сезон, направленный как раз на то, чтобы спортсмены могли максимально повысить свои показатели в стрелковой работе.

— Самый мощный стрелковый прогресс кого-то из ваших подопечных вспомните?

— Навскидку — вряд ли. Для такого прогресса недостаточно только природной предрасположенности к стрельбе. Нужно, чтобы спортсмен сам максимально вложился в работу, реально захотел изменить что-то к лучшему. В стрелковой части всё зависит от головы, от собственного настроя. Как спортсмен думает, как анализирует ошибки, что делает, чтобы их исправить. В своё время мы очень много работали над этим с Антоном Шипулиным. И безупречную стрельбу Антона в олимпийской эстафете Сочи я считаю результатом именно тех совместных наработок.

— Вас, кстати, не напугала затянувшаяся серия неудач первой половины сезона лидера сборной Логинова?

— Нет. Мы с Сашей постоянно были на связи, я знал, как он тренируется, какую работу сделал, так что нужно было просто подождать, когда спортсмен наберёт кондиции. Что Логинов и сделал к январю, несмотря на все проблемы личного характера. Сейчас вижу, что он постоянно улыбается, нормально настроен, так что переживать за него сверх меры нет никаких оснований.

— Старший тренер женской команды Михаил Шашилов сказал перед эстафетой: мол, кого скажут поставить на тот или иной этап, того и поставим. Означает ли это, что решения по составам принимаются выше?

— Все решения принимает тренерский штаб. Это главный тренер, то есть я и старшие тренеры обеих команд. Никакого давления со стороны СБР на нас в этом отношении нет.

— Почему так поздно привлекли к выступлению в Кубке мира Татьяну Акимову?

— Начало сезона получилось у Тани тяжёлым, поэтому не было никаких оснований вызывать спортсменку в основную сборную. Все эти мотания по внутренним стартам, кубкам IBU, конечно же, выбивают спортсмена из колеи, и Тане в этом отношении пришлось нелегко, но, с другой стороны, есть общие критерии отбора в команду. Правильные они или неправильные — покажет время. Сейчас Акимова поедет вместе с основной командой на заключительный сбор в Поклюку и будет готовиться к чемпионату мира.

— Эстафеты Антхольца с расстановкой спортсменов по этапам были генеральной репетицией и останутся без изменений или же эксперименты с составами продолжатся?

— Я бы назвал это пробой нашего основного варианта как мужской, так и женской четвёрок, но у нас остаётся и запасной вариант. Впереди чемпионат Европы, и я совершенно не исключаю, что в команду будут вызваны те, кто выступит наиболее удачным образом. Плюс будем смотреть по самочувствию, кто в каком состоянии находится перед тем или иным стартом. Перед эстафетами в том числе.

— Почему в качестве места под заключительный сбор вы выбрали Поклюку?

— Потому что именно там мы нашли оптимальные условия для подготовки. Команда будет жить на той же высоте, где будут проходить соревнования, то есть мы будем иметь время на то, чтобы полностью адаптироваться, а заодно избежим каких бы то ни было лишних переездов. Всё это обсуждалось достаточно давно, и никаких возражений тренеры не высказали.

— Как планируется провести завершающий этап подготовки?

— Как обычно. Посмотрим, в каком состоянии спортсмены, дадим им возможность восстановиться и затем начнём подводить команду к выступлениям.