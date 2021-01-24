Биатлонистка Акимова объяснила свой промах в эстафете на этапе КМ в Антерсельве

Россиянка Татьяна Акимова прокомментировала своё выступление в эстафетной гонке 4 × 6 км на седьмом этапе Кубка мира в итальянской Антерсельве.

«Самочувствие было неплохое, с первого круга шли вместе с немкой. Меня вели и говорили, чтобы я не дёргалась. Мы с ней хорошо шли, ровно, в хорошем темпе. Лыжи работали отлично, спасибо сервис-бригаде. Промах на стойке? Задача была быстрее отстреляться и уйти на дистанцию. Всё получилось, — приводит слова Акимовой «Матч ТВ».

Она отметила, что из-за высоты в Антерсельве тяжело стрелять.

«Чувствуется пульс, но я рада, что справилась. Причиной единственного промаха стал тяжёлый подход к рубежу», — добавила биатлонистка.

Победу сборной России в эстафетной гонке принесли Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева. Россиянки суммарно допустили девять промахов на восьми огневых рубежах, наименьшее число ошибок — у Акимовой — один промах.

Ранее сообщалось, что Ульяна Кайшева прокомментировала победу в эстафете на этапе Кубка мира в итальянской Антерсельве.