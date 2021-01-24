Биатлонистка Миронова: когда финишировала — выдохнула, что это была последняя гонка

Россиянка Светлана Миронова прокомментировала своё выступление в эстафетной гонке 4 × 6 км на седьмом этапе Кубка мира в итальянской Антерсельве.

«Когда следишь со стороны за тем, как член твоей команды работает на рубеже, то переживаешь сильнее, чем когда сам стреляешь, потому что когда работаешь ты, то полностью сконцентрирован на работе. Я без акклиматизации чувствую себя очень тяжело в Антерсельве. У меня такой организм, ничего не могу с собой сделать. Когда финишировала — выдохнула, что это была последняя гонка, хотя этап получился для нас отличным», — приводит слова Мироновой «Матч ТВ».

Победу сборной России в эстафетной гонке принесли Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева. Россиянки суммарно допустили девять промахов на восьми огневых рубежах, из которых два — у Мироновой.

Ранее Евгения Павлова высказалась о своих промахах в эстафете.