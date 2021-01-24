Павлова о промахах в эстафете: надо было просто всё до конца отбивать и бежать

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Россиянка Евгения Павлова прокомментировала своё выступление в эстафетной гонке 4 × 6 км на седьмом этапе Кубка мира в итальянской Антерсельве.

«Лучший ход этапа? Я старалась. Очень старалась. Самочувствие нормальное, но тремор был в ногах серьёзный, перевосстановление на стойке. Я там вообще на тоненького проходила, чтобы не уйти на круг, и потом уже по максимуму старалась отбить ногами, чтобы команде было проще работать с лидерами. Промахи? Надо было просто всё до конца отбивать и бежать», — приводит слова Павловой «Матч ТВ».

Победу сборной России в эстафетной гонке принесли Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева. Россиянки суммарно допустили девять промахов на восьми огневых рубежах, из которых четыре — у Павловой.

Ранее сообщалось, что Акимова объяснила свой промах в эстафете на этапе КМ в Антерсельве.

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