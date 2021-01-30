День упущенных возможностей: россияне остались без медалей в гонках преследования на ЧЕ по биатлону

На чемпионате Европы по биатлону в польском городе Душники-Здруй состоялись гонки преследования. У российских спортсменов были отличные шансы на пополнение медальной копилки, однако никто из них не смог подняться на пьедестал. Лучший результат в команде показала Лариса Куклина, финишировавшая четвёртой.

Промах на последнем рубеже стоил Куклиной золота

Стартовые позиции россиянок перед гонкой преследования на проходящем в Польше чемпионате Европы по биатлону были очень перспективными. Анастасия Шевченко убегала на дистанцию третьей в десяти секундах от Байбы Бендики из Латвии и в четырёх — от норвежки Каролин Эрдаль. Лариса Куклина и Валерия Васнецова проигрывали подруге по команде около двух секунд. Даже у Натальи Гербуловой, получившей 21-й стартовый номер, были шансы включиться в борьбу за медали — первой тройке она проигрывала 39 секунд, а две девушки перед ней решили не стартовать.

На первом круге Бендика и Эрдаль не подпускали к себе россиянок. Приблизиться к ним пыталась только Куклина, сократившая отставание до семи секунд. Шевченко и Васнецова не форсировали событий и бежали в своём темпе, стараясь не сбить дыхание перед стрельбой.

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Правда, это не помогло молодым биатлонисткам избежать ошибок на рубеже. Васнецова допустила один промах, а Шевченко, у которой в первых двух гонках не было ни одной осечки, заработала три штрафных круга. Куклина же справилась со стрельбой и вышла в лидеры — Бендика и Эрдаль тоже не закрыли по одной мишени.

Второй круг Куклина решила пройти спокойнее, благо отрыв от шведки Инглы Андерссон был достаточно комфортным. Следующую лёжку россиянка снова отработала уверенно, закрыв все мишени. Её преимущество перед ближайшей соперницей, которой стала норвежка Эмили Калькенберг, возросло до 23 секунд. К тому времени второй среди россиянок стала Гербулова, замыкавшая десятку.

Куклина могла себе позволить один промах на стойке и сразу же воспользовалась этим правом, а затем допустила ещё одну ошибку, поставив своё лидерство в гонке под сомнение. К счастью, прибывшие спустя полминуты преследовательницы тоже не были безупречны. Калькенберг зашла на три штрафных круга, а другие спортсменки — как минимум на один. Куклина осталась первой, но прямо за ней на трассу вышли Эрдаль и Андерссон, а немного позже к ним присоединилась ещё одна норвежка, Осне Скреде, и Камила Жук из Польши.

На последней стрельбе все соперницы, кроме хозяйки соревнований, давали шанс Куклиной вырваться на первое место. Но россиянка последним выстрелом допустила ещё одну ошибку. Жук же с нулём промахов поднялась с 18-й позиции на старте на первую. Эрдаль и Куклина после прохождения штрафного круга проигрывали ей около 17 секунд.

🇵🇱 K. Zuk clears final shooting and is in the lead. 🇳🇴 K. Erdal 2nd, 16.4 seconds behind. 🇷🇺 L. Kuklina 3rd 18.9 seconds back. #OECH21pic.twitter.com/DsyA5pG4NF — IBU Cup Biathlon (@IBU_CUP) January 30, 2021

Борьба за серебро у Куклиной не задалась сразу. Эрдаль ускорилась, уйдя в отрыв от россиянки, в то же время к ней стала приближаться Скреде. В итоге перед финишной прямой Куклина вернулась на четвёртую позицию, с которой и начинала гонку.

Гербулова стала восьмой с отставанием на минуту от Жук — борьба за медаль без двух промахов была для неё действительно возможной. Анастасия Гореева отыграла 13 позиций и стала 17-й. Ещё три россиянки компактно расположились в конце третьего десятка. Шевченко в итоге допустила пять промахов, а Васнецова — целых семь, удлинив себе дистанцию больше чем на 1 км. Между ними финишировала Полина Шевнина.

Конец снайперской серии Халили

После неудачи Куклиной шанс на первое личное золото для сборной России остался только у двух представителей мужской команды. Саид Каримулла Халили в гонке преследования стартовал вторым с отставанием всего на семь секунд от швейцарца Мартина Йегера, а Даниил Серохвостов, занявший в спринте десятое место с четвёртым ходом среди всех участников, уступал третьему месту всего 20 секунд.

На первом круге Серохвостов бежал ощутимо быстрее тех, кто был впереди него. При этом Халили всё так же не радовал ходом и позволил немцу Йоханнесу Кюну обойти себя. Однако стрельбу молодой россиянин афганского происхождения в очередной раз провёл блестяще и продолжил лидировать вместе с Йегером и Кюном. У Серохвостова же лёжка обернулась катастрофой — он промахнулся первым выстрелом, принялся долго выцеливать, но в итоге поразил лишь одну мишень.

Вторая стрельба выкинула Халили из числа лидеров. Свой первый промах на чемпионате Европы он допустил лишь на восьмом огневом рубеже (в предыдущих двух гонках он отстрелял идеально) и после прохождения штрафного круга опустился на восьмое место. Кюну он проигрывал уже 33 секунды, а замыкавшему первую тройку Йегеру — 11 секунд. Тем временем Никита Поршнев благодаря чистой стрельбе с 35-го места на старте поднялся на 16-е.

Положение Халили перед стойкой ещё не было безнадёжным. Хотя он и бежал хуже лидеров гонки, на третьей стрельбе почти все они допустили ошибки. Но и россиянин не справился с нервами и допустил два промаха. На трассу он вернулся уже после Поршнева, который уверенно приближался к первой десятке.

Однако недавний участник гонок Кубка мира так и не смог пройти весь пасьют без промахов. На заключительной стрельбе один промах отбросил Поршнева на 18-е место, а Халили занял 16-ю позицию. Лучшим в российской сборной в итоге оказался Семён Сучилов — даже с четырьмя промахами он финишировал 14-м, притом что стартовал 23-м. Победу же одержал украинец Артём Прима, с тремя штрафными кругами вырвавший золото у чеха Михала Крчмара. Бронзу выиграл норвежец Хёвард Богетвейт.

За первое золото чемпионата Европы россияне попытаются побороться уже в смешанных эстафетах, которые пройдут в воскресенье.