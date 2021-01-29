Халили завоевал серебро в спринте на чемпионате Европы по биатлону

Российский биатлонист Карим Халили завоевал серебряную медаль в спринтерской гонке на чемпионате Европы по биатлону.

РИА Новости

Победителем стал Мартин Егер, преодолевший дистанцию в 10 км за 27:19,2. Халили уступил швейцарцу 7,3 секунды. Бронзовую медаль взял немец Йоханнес Кюн. Ранее сообщалось, что российская биатлонистка Шевченко завоевала бронзу в спринте на ЧЕ.