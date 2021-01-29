Халили завоевал серебро в спринте на чемпионате Европы по биатлону
Российский биатлонист Карим Халили завоевал серебряную медаль в спринтерской гонке на чемпионате Европы по биатлону.
- РИА Новости
Победителем стал Мартин Егер, преодолевший дистанцию в 10 км за 27:19,2. Халили уступил швейцарцу 7,3 секунды.
Бронзовую медаль взял немец Йоханнес Кюн.
Ранее сообщалось, что российская биатлонистка Шевченко завоевала бронзу в спринте на ЧЕ.
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