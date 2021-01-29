Халили завоевал серебро в спринте на чемпионате Европы по биатлону

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Российский биатлонист Карим Халили завоевал серебряную медаль в спринтерской гонке на чемпионате Европы по биатлону.
Халили завоевал серебро в спринте на чемпионате Европы по биатлону
  • РИА Новости

Победителем стал Мартин Егер, преодолевший дистанцию в 10 км за 27:19,2. Халили уступил швейцарцу 7,3 секунды.

Бронзовую медаль взял немец Йоханнес Кюн.

Ранее сообщалось, что российская биатлонистка Шевченко завоевала бронзу в спринте на ЧЕ.

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