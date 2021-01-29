Российская биатлонистка Шевченко завоевала бронзу в спринте на ЧЕ

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Россиянка Анастасия Шевченко заняла третье место в спринтерской гонке на чемпионате Европы в польском городе Душники-Здруй.
Российская биатлонистка Шевченко завоевала бронзу в спринте на ЧЕ
  • © РИА Новости / Александр Вильф

Спортсменка не совершила ни одного промаха и финишировала с отставанием от лидера 9,7 секунды.

Победу одержала представительница Латвии Байба Бендика с результатом 22 минуты 0,7 секунды. Второй стала норвежка Каролин Эрдаль (+5,7).

Другие россиянки, Лариса Куклина и Валерия Васнецова, заняли четвёртое и пятое места соответственно.

Ранее сообщалось, что результаты российских биатлонистов на ЧМ войдут в общий зачёт КМ.

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