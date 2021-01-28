Результаты российских биатлонистов на ЧМ войдут в общий зачёт КМ

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Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин сообщил, что очки российских биатлонистов, заработанные на чемпионате мира, пойдут в общий зачёт Кубка мира.
Результаты российских биатлонистов на ЧМ войдут в общий зачёт КМ
  • AFP

«В решении CAS есть много пунктов и нюансов, но так как решение касается не спортсменов, а чиновников, которые допускали антидопинговые нарушения, то очки сниматься не будут», — приводит слова Далина «Матч ТВ».

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.

Чемпионат мира по биатлону в словенской Поклюке пройдёт с 10 по 21 февраля.

Ранее сообщалось, что состав сборной России по биатлону на ЧМ будет согласован с WADA.

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