Результаты российских биатлонистов на ЧМ войдут в общий зачёт КМ
- AFP
«В решении CAS есть много пунктов и нюансов, но так как решение касается не спортсменов, а чиновников, которые допускали антидопинговые нарушения, то очки сниматься не будут», — приводит слова Далина «Матч ТВ».
Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.
Чемпионат мира по биатлону в словенской Поклюке пройдёт с 10 по 21 февраля.
Ранее сообщалось, что состав сборной России по биатлону на ЧМ будет согласован с WADA.