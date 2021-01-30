Член правления IBU рассказал, как ударил бывшего вице-президента организации Тихонова

Короткая ссылка
Член правления Международного союза биатлонистов (IBU) Туре Бёйгард рассказал, как ударил четырёхкратного олимпийского чемпиона и бывшего вице-президента IBU Александра Тихонова за то, что тот пытался подарить ему €500.
Член правления IBU рассказал, как ударил бывшего вице-президента организации Тихонова
  • © РИА Новости / Александр Вильф

По его словам, он считает тот случай очень неприятным.

«Во время путешествий мы берём с собой контейнеры, куда нам могут передавать визитки. Так что сначала я не придавал этому значения. Но затем обнаружил в своём кошельке €500. Я пришёл в ярость, спустился в холл гостиницы и ударил Тихонова, бросил бумажник на стол и произнёс непечатные северонорвежские слова. Объяснил ему, что подобное недопустимо», — приводит слова Бёйгарда VG

Тихонов с 1996 по 2008 год возглавлял Союз биатлонистов России, а с 2008 по 2010-й являлся вице-президентом организации. Вице-президентом IBU он работал с 2002 по 2009 год.

Ранее Тихонов назвал абсурдом обвинения в попытке подкупа экс-генсека IBU.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить