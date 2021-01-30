Член правления IBU рассказал, как ударил бывшего вице-президента организации Тихонова

Член правления Международного союза биатлонистов (IBU) Туре Бёйгард рассказал, как ударил четырёхкратного олимпийского чемпиона и бывшего вице-президента IBU Александра Тихонова за то, что тот пытался подарить ему €500.

По его словам, он считает тот случай очень неприятным.

«Во время путешествий мы берём с собой контейнеры, куда нам могут передавать визитки. Так что сначала я не придавал этому значения. Но затем обнаружил в своём кошельке €500. Я пришёл в ярость, спустился в холл гостиницы и ударил Тихонова, бросил бумажник на стол и произнёс непечатные северонорвежские слова. Объяснил ему, что подобное недопустимо», — приводит слова Бёйгарда VG.

Тихонов с 1996 по 2008 год возглавлял Союз биатлонистов России, а с 2008 по 2010-й являлся вице-президентом организации. Вице-президентом IBU он работал с 2002 по 2009 год.

Ранее Тихонов назвал абсурдом обвинения в попытке подкупа экс-генсека IBU.