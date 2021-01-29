На пьедестале: Халили и Шевченко завоевали серебро и бронзу в спринте на ЧЕ по биатлону

Российские биатлонисты завоевали три медали в первые два дня чемпионата Европы в польском Душники-Здруй. В пятницу Саид Каримулла Халили и Анастасия Шевченко отстреляли без промахов в спринтерских гонках и заняли второе и третье место, отстав от победителей на 7,3 и 9,7 секунды соответственно. У женщин в первую пятёрку также вошли взявшая бронзу в индивидуальной гонке двумя днями ранее Лариса Куклина и Валерия Васнецова, а молодой спортсмен Даниил Серохвостов замкнул первую десятку.

Три россиянки в пятёрке лучших

Для многих российских биатлонистов чемпионат Европы в польском городе Душники-Здруй — не просто турнир, где можно посоревноваться в компании сильных спортсменов и побороться за медали, но и последний шанс отобраться в главную сборную на мировое первенство в Поклюке. Окончательный состав ещё не определён, и в него вполне могут войти как молодые резервисты, так и опытные спортсмены, которым в Кубке мира не получалось показать достойный результат.

В среду заявку на поездку на чемпионат мира сделала Лариса Куклина. Она стала бронзовым призёром индивидуальной гонки, допустив один промах. Куклина проиграла только полячке Монике Хойниш-Стареге и украинке Анастасии Меркушиной. Но и другим россиянкам удалось проявить себя — 21-летняя Анастасия Шевченко стала четвёртой с идеальной стрельбой, а Валерия Васнецова показала третий результат по чистой скорости. Правда, из-за семи выстрелов мимо цели она стала лишь 56-й.

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В пятницу состоялась спринтерская гонка, и спор между этими тремя спортсменками за возможность оказаться в основной сборной продолжился. Раньше всех стартовала Шевченко. Благодаря качественной работе на лёжке она сразу оказалась в числе лидеров, но проигрывала некоторым соперницам по скорости. Вторую стрельбу она тоже провела чисто, после чего уже занимала промежуточное первое место. Но ходом 21-летняя спортсменка всё так же немного уступала — на последнем круге Шевченко пропустила вперёд латвийку Байбу Бендику и норвежку Каролин Эрдаль.

Куклина на подходе к первой стрельбе показала лучший ход среди россиянок, но допустила один промах, из-за которого отстала от лидировавшей на тот момент Бендики на 22 секунды. Васнецовой же удалось отстрелять на ноль, и уже она стала основной претенденткой на победу — перед стойкой Валерия была второй, совсем немного проигрывая Бендике.

Вторую стрельбу девушки провели по-разному. Куклина закрыла все мишени и поднялась на четвёртое место, уступая третьему лишь 0,1 секунды. Васнецова одну осечку всё-таки допустила и отстала от Шевченко на 12,5 секунды. Россиянкам нужно было быстро пробежать последний круг, но обе они так и не дотянулись до медалей.

Шевченко осталась на третьей позиции и стала обладательницей бронзы, Куклина и Васнецова расположились следом. Спор между тремя россиянкам продолжится в гонке преследования, где все они на старте будут проигрывать Бендике меньше 13 секунд.

#OECH21, Duszniki-Zdroj 🇵🇱

The winners of women's 7.5 km sprint:

🥇 Baiba Bendika 🇱🇻

🥈 Karoline Erdal 🇳🇴

🥉 Anastasia Shevchenko 🇷🇺

📸 Stancik/IBU pic.twitter.com/5eEeezfhvI — IBU Cup Biathlon (@IBU_CUP) January 29, 2021

Упущенное золото Халили

У мужчин ситуация с отбором в сборную России была ещё запутаннее. В индивидуальной гонке никто из потенциальных претендентов на чемпионат мира себя не проявил. Саид Каримулла Халили хотя и отработал чисто на всех четырёх рубежах, но пробежал посредственно и остался без медали. Евгений Гараничев допустил четыре промаха и тоже не впечатлил своей скоростью. Проблем хватало и у остальных россиян, из которых никто не попал в первую десятку.

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В спринте Гараничев решил не участвовать — он сам понимал, что ошибки в стрельбе быстро не исправить, а тренерам хотелось проверить в деле Даниила Серохвостова. 21-летний биатлонист обратил на себя внимание на последнем этапе Кубка IBU и рассчитывал проявить себя на чемпионате Европы.

Однако своего последнего слова ещё не сказал Халили. Он стартовал в спринте первым из россиян и сразу задал высокую планку не только для партнёров по команде, но и для остальных участников. Он прибавил ходом и сохранил точную стрельбу. Так же как Шевченко, молодой спортсмен во второй гонке подряд закрыл все мишени и надолго стал промежуточным лидером гонки.

Однако на стойке у всех, кто надеялся подвинуть Халили, вдруг произошёл настоящий провал. Стрельцов заработал два штрафных круга, а Поршнев, Бьёнтегор и Сучилов — сразу по три. 22-летнему биатлонисту пришлось ждать, бросит ли кто-нибудь ему вызов из «тёмных лошадок». Один такой, к его несчастью, нашёлся. Опытный швейцарец Мартин Йегер тоже смог пройти оба огневых рубежа чисто, а последний круг пробежал быстрее Халили на 11 секунд. Россиянин опустился на второе место и стал в итоге серебряным призёром.

Что касается Серохвостова, то его участие в гонке оказалось более чем оправданным. Хотя он и допустил два промаха, но бежал лучше большинства участников спринта и финишировал десятым на дебютном для себя чемпионате Европы. Кроме него и Халили, никого из россиян в первой двадцатке не оказалось.