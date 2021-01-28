Гараничев пропустит спринт на чемпионате Европы по биатлону

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Старший тренер резервной мужской сборной России Сергей Белозёров сообщил, что Евгений Гараничев не выступит в спринтерской гонке на 10 км на чемпионате Европы по биатлону в польском городе Душники-Здруй.
Гараничев пропустит спринт на чемпионате Европы по биатлону
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«Гараничев завтра не побежит. Во-первых, мы заявляем Серохвостова. Во-вторых, у Жени есть серьёзные стрелковые проблемы. Он посоветовался с личным тренером и принял решение воздержаться от гонки», — приводит слова Белозёрова «Матч ТВ».

Он отметил, что у команды проблема значительного проигрыша норвежской сборной.

«Причины этого я объяснял СБР. Всё исправимо. Мы можем показать медальный результат, потенциал есть. Нужно качественно выступить в стрелковой части и ходом не упасть», — добавил специалист.

Спринтерская гонка в рамках чемпионата Европы пройдёт 29 января. Старт запланирован на 16:00 мск.

Ранее сообщалось, что Александр Тихонов поставил под сомнение перспективы Гараничева в сборной России.

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