Без доказательств причастности РФ: что известно об итогах расследования комиссии IBU в отношении Бессеберга

Независимая комиссия под руководством Джонатана Тэйлора утверждает, что экс-президент IBU Андерс Бессеберг мог участвовать в сокрытии положительных допинг-проб российских биатлонистов. Предполагается, что за нарушение правил он мог получать взятки, однако причастность СБР или РУСАДА не доказана. Глава Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев назвал отчёт комиссии продолжением антироссийской агрессии, а трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова призвала руководство СБР защитить спортсменов.

В России негативно отреагировали на выводы комиссии Международного союза биатлонистов (IBU), признавшей бывшего президента организации Андерса Бессеберга виновным в нарушении правил организации в связи с предполагаемым сокрытием допинг-проб россиян.

По мнению главы Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрия Васильева, дело о коррупции в IBU не станет последним разбирательством с участием российской стороны, так как цель международных организаций — очернить репутацию страны путём предъявления голословных обвинений.

«Думаю, что таких доказательств нам никто не даст, а опять же будут привычные голословные обвинения, и в этом смысле ничего хорошего ждать не приходится. Это просто продолжение такой агрессии против России и стопроцентная русофобия, здесь ничего другого быть не может… Дойдёт до того, что кто-то из российских спортсменов посмотрит на аптеку и будет уличён в допинге. Ну это абсурдно же. Мне понятно, что тут было поставлено чёткое задание — по всем фронтам пытаться уничтожить Россию», — цитирует Васильева Sport24.

С позицией Васильева солидарна и Анфиса Резцова. Она предположила, что отчёт комиссии неслучайно был обнародован в преддверии чемпионата мира, чтобы оказать дополнительное давление на россиян. Кроме того, трёхкратная олимпийская чемпионка призвала биатлонные власти к активным действиям по защите «честного и чистого имени, страны и каждого спортсмена».

«Столько времени прошло, даже если кто-то из наших спортсменов попал — он уже наказание своё понёс. Ребят, ну сколько можно тормошить всех нас этим делом? Я с иронией говорю, как недавно: «Мы все допингисты, а вы белые и пушистые». Ну сколько можно нас доставать! Боитесь, что мы сильнейшая держава? Это понятно. Но почему на нас все гадости до сих пор выливают?» — посетовала Резцова.

В свою очередь, известный комментатор Дмитрий Губерниев отметил, что IBU должен предоставить более подробную информацию, так как на данный момент непонятно, чем обвинения Бессеберга грозят России.

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«То есть сейчас под это дело опять всех туда привлекут? Есть какие-то случаи, допустим, но практика с приглашением или неприглашением россиян на Олимпиаду в Пхёнчхане показывает, что вместе с водой выплеснули всех. Всех под одну гребёнку. Хочется понять, будет ли вот этот момент коллективной ответственности. Пароли и явки покажите, может, мы вообще с этим всем согласимся или не согласимся», — приводит слова Губерниева «Чемпионат».

Вопросом о потенциальном наказании задался и двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков. По его словам, Россия не скрывает наличие проблем с допингом, однако своё наказание она уже понесла.

«Куда уже наказывать больше? У нас и так ни гимна нет на чемпионате мира, ни флага. В большей степени виноват уже, видимо, тот, кто поспособствовал этому сокрытию. Если это был руководитель международной федерации, то, наверное, санкции будут выдвинуты ему», — предположил Чепиков.

Расследование против Бессеберга и экс генерального секретаря IBU Николь Рёш было начато в 2018 году. Тогда предполагалось, что они скрывали результаты положительных допинг-проб российских биатлонистов, сданных в период с 2011 по 2017 год. В апреле 2020 года правоохранительные органы Австрии и Норвегии сняли все обвинения, однако независимая комиссия под руководством Джонатана Тэйлора продолжила проверку.

В её ходе выяснилось, что Бессеберг и Рёш могли действовать в интересах российской стороны. В частности, предполагается, что руководство IBU не проводило полноценную проверку данных биатлонистов, которая могла бы выявить положительные допинг-пробы. На причастность руководства IBU указывают обнаруженные несоответствия в личных расходах функционера, которые могли быть оплачены официальными лицами.

В то же время нет прямого доказательства того, что на экс-президента международного союза оказывали влияние Российский союз биатлонистов (СБР) или Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), на чём настаивал бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков.

Независимая комиссия также усомнилась в показаниях экс-президента СБР Александра Тихонова о том, что он не связывался с Бессебергом после 2010 года. Кроме того, по словам Рёш, российский функционер якобы пытался подкупить её в сезоне-2008/09 для сокрытия дел Альбины Ахатовой, Екатерины Юрьевой и Дмитрия Ярошенко.

Тихонов полностью опроверг подозрения в своей причастности к делу. По его словам, на тот момент у России были высокие результаты в биатлоне, поэтому она не нуждалась в дополнительной помощи.

«Я с трибуны говорил Бессебергу, что он закончит позором или тюрьмой. Они же деньги, предназначенные для летнего биатлона, спускали на другие счета банка и зарабатывали проценты. Я готов об этом заявить на детекторе лжи», — сказал Тихонов ТАСС.

Действующий президент IBU Олле Далин признался, что был шокирован выводами комиссии. Он заверил, что реформы, произошедшие в организации за последние два года, исключают повторение ситуации.

«Мы потрясены нарушениями, описанными в отчёте независимой комиссии. Но мы благодарны ей за обнаружение доказательств и за гарантию того, что любые проступки в нашем спорте будут наказаны… Но на этом мы не остановимся и продолжим делать всё возможное, чтобы поддерживать самые высокие стандарты в управлении организацией», — цитирует Далина пресс-служба IBU.

Теперь отчёт будет передан в независимый орган по борьбе с допингом в биатлоне Biathlon Integrity Unit, который и примет решение относительно причастности Бессеберга и Рёш к скандалу. До этого момента оба считаются невиновными.

Сам экс-глава IBU по-прежнему отрицает все обвинения. Адвокат Норберт Весс подчеркнул, что функционер никогда не действовал в интересах одной стороны, так как всегда был противником допинга. Он также добавил, что его клиент не получал официальных обвинений, а расследование правоохранительных органов по-прежнему не завершено.

Стоит отметить, что не доказана и причастность действующего главы СБР Виктора Майгурова, с 2014 по 2018 год занимавшего пост первого вице-президента IBU. При этом следствие обнаружило новые доказательства применения допинга российскими спортсменами, дела по которым пока не открыты.

Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) положительно восприняли выводы комиссии Тэйлора.

«Собранная независимым отделом расследований WADA информация дала толчок этому делу, и наши следователи оставались в тесном контакте с правоохранительными органами Австрии и Норвегии и независимой комиссией IBU. Мы рады, что наш труд помог расследованию, и готовы и дальше им помогать в работе над этим делом», — приводит слова президента WADA Витольда Баньки пресс-служба организации.