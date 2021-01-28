Резцова — об отчёте комиссии IBU: наговаривают специально на нас перед ЧМ

Олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова прокомментировала отчёт комиссии Международного союза биатлонистов (IBU), в котором экс-глава организации Андерс Бессеберг был признан виновным по делу о сокрытии допинг-проб российских биатлонистов.

«Наговаривают специально на нас перед чемпионатом мира, достали уже с этим! Столько времени прошло, даже если кто-то из наших спортсменов попал — он уже наказание своё понёс. Естественно, ажиотаж идёт к чемпионату мира как у биатлонистов, так и у лыжников. В прошлом году на Логинова наезжали, сейчас Большунова зажимают, потому что он лидер. Нельзя так. Почему наше руководство, начиная с олимпийского комитета, не борется за наших спортсменов, за Россию? Главное, чтобы наши руководители не сидели спокойненько, а то и вдогонку осуждали! Нужно, чтобы они боролись за спортсменов», — приводит слова Резцовой Sport24.

Она отметила, что такие сообщения негативно отражаются на действующих спортсменах.

«Вот это ежедневное, никчёмное и недоказанное давление на них очень сильно влияет. Поэтому я призываю наших руководителей отстаивать наше честное и чистое имя, страну и каждого спортсмена», — добавила Резцова.

Согласно отчёту комиссии, помимо Бессеберга, возглавлявшего IBU с 1993 по 2018 год, в сокрытии положительных допинг-проб россиян также была признана виновной экс-генсек организации Николь Рёш.

Ранее сообщалось, что Владимир Драчёв не исключил расследований в отношении СБР после публикации отчёта комиссии IBU.