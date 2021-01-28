Драчёв об отчёте IBU: не исключаю больших расследований в сторону СБР

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал отчёт комиссии Международного союза биатлонистов (IBU), в котором экс-глава организации Андерс Бессеберг был признан виновным по делу о сокрытии допинг-проб российских биатлонистов.

«Я бы хотел получить расширенную информацию об отчёте. Пока мы слышим всё более поверхностное. Конечно, не исключаю больших расследований в сторону СБР и действий, которые были определены комиссией в виде обвинений Бессеберга и тех лиц, которые с ним работали», — приводит слова Драчёва «Чемпионат».

Он отметил, что перед тем, как предпринимать какие-либо действия, необходимо тщательно изучить отчёт.

«Сейчас будет много информации. Она какое-то время держится в секрете, потом люди начинают её преподносить. Когда на столе будет лежать отчёт комиссии или факты, тогда можно обсуждать. Сейчас мы чуть опережаем события. А в целом крайне негативная ситуация перед чемпионатом мира. Считаю это очередным витком разбирательств, который необходимо довести до конца и начать с чистого листа. Всё произошло перед чемпионатом мира? Это нормальная практика. Самое вкусное выносится когда надо», — добавил Драчёв.

Ранее сообщалось, что четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов отверг показания бывшего генерального секретаря Международного союза биатлонистов Николь Рёш о попытке подкупа должностного лица и готов доказать свою правоту на детекторе лжи.