Экс-глава IBU Бессеберг признан виновным в сокрытии положительных допинг-проб россиян

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Комиссия Международного союза биатлонистов (IBU) признала экс-главу организации Андерса Бессеберга виновным в сокрытии допинг-проб российских биатлонистов.
Экс-глава IBU Бессеберг признан виновным в сокрытии положительных допинг-проб россиян
  • РИА Новости

Об этом сообщается в пресс-релизе организации. Также виновной была признана бывший генеральный секретарь IBU Николь Рёш. Окончательное решение о санкциях в отношении них остаётся за независимым органом по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом в биатлоне Biathlon Integrity Unit.

В декабре 2018 года в расположение сборной России, приехавшей в австрийский Хохфильцен для участия на этапе Кубка мира, прибыли местные следователи, уведомив ряд российских спортсменов и специалистов о проведении расследования из-за возможных нарушений антидопинговых правил, которые были допущены в период чемпионата мира 2017 года в Хохфильцене. Поводом для подозрений стала переписка Бессеберга и Рёш.

Ранее сообщалось, что состав сборной России по биатлону на ЧМ будет согласован с WADA.

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