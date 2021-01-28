Экс-глава IBU Бессеберг признан виновным в сокрытии положительных допинг-проб россиян

Комиссия Международного союза биатлонистов (IBU) признала экс-главу организации Андерса Бессеберга виновным в сокрытии допинг-проб российских биатлонистов.

Об этом сообщается в пресс-релизе организации. Также виновной была признана бывший генеральный секретарь IBU Николь Рёш. Окончательное решение о санкциях в отношении них остаётся за независимым органом по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом в биатлоне Biathlon Integrity Unit.

В декабре 2018 года в расположение сборной России, приехавшей в австрийский Хохфильцен для участия на этапе Кубка мира, прибыли местные следователи, уведомив ряд российских спортсменов и специалистов о проведении расследования из-за возможных нарушений антидопинговых правил, которые были допущены в период чемпионата мира 2017 года в Хохфильцене. Поводом для подозрений стала переписка Бессеберга и Рёш.

Ранее сообщалось, что состав сборной России по биатлону на ЧМ будет согласован с WADA.