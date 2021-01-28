В комиссии IBU заявили, что не имеют оснований подозревать Майгурова в причастности к делу Устюгова

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Глава независимой комиссии Международного союза биатлонистов (IBU) Джонатан Тейлор заявил, что не располагает фактами, которые указывали бы на причастность президента Союза биатлонистов России (СБР) Виктора Майгурова к нарушениям организации.
В комиссии IBU заявили, что не имеют оснований подозревать Майгурова в причастности к делу Устюгова
  • РИА Новости

«Вы спросили, связан ли Майгуров с делом Устюгова? В нашем отчёте действительно говорится о деле Устюгова, которое, в частности, касается нарушений, обнаруженных после Олимпиады-2014 в Сочи, но у нас нет никаких свидетельств, которые бы указывали на то, что господин Майгуров был вовлечён в это. У нас нет выводов о том, что господин Майгуров нарушил правила в деле Устюгова», — сказал Тейлор ТАСС.

Нынешний глава СБР Майгуров с 2014 по 2018 год был первым вице-президентом IBU. В отчёте комиссии по делу о сокрытии допинг-проб российских биатлонистов Майгуров упоминается в контексте допингового дела Евгения Устюгова.

Ранее экс-генсек IBU рассказала о попытке подкупа со стороны Тихонова.

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