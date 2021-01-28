Иск российских биатлонисток к Родченкову был отозван

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Иск о защите чести и достоинства российских биатлонисток Яны Романовой, Ольги Зайцевой и Ольги Вилухиной в отношении бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова был отозван.
Иск российских биатлонисток к Родченкову был отозван
  • РИА Новости
  • © Константин Чалабов

По словам адвоката Скотта Балбера, представляющего интересы биатлонисток в суде США, которые передаёт ТАСС, отзыв искового заявления стал вынужденной мерой и связан с изменениями в законодательстве США — в законе против использования судебных процессов, направленных на ограничение свободы слова.

«К сожалению, закон существенно поднял планку доказательства клеветы, потребовав от ответчика доказательства фактического злонамеренного действия», — пояснил Балбер.

Он отметил, что работа по защите репутации биатлонисток будет продолжена уже в европейских судах.

Зайцева, Романова и Вилухина были пожизненно дисквалифицированы МОК за нарушение антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Их результаты на Олимпиаде были аннулированы. Биатлонистки в Сочи стали серебряными призёрами в составе эстафетной команды.

24 сентября CAS оправдал Вилухину и Романову, но отклонил апелляцию Зайцевой.

Ранее сообщалось, что Зайцева, Романова и Вилухина обратились с жалобами в прокуратуру Швейцарии.

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