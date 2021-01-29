На ЧЕ по биатлону обнаружен случай заболевания коронавирусом

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На чемпионате Европы по биатлону, который проходит в польском городе Душники-Здруй, выявлен один случай заболевания коронавирусом.
На ЧЕ по биатлону обнаружен случай заболевания коронавирусом
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU) в Twitter. Положительный результат дал тест одного из организаторов соревнований. Среди биатлонистов случаев заболевания коронавирусом не обнаружено.

Суммарно IBU провёл более 500 тестов на континентальном первенстве. Чемпионат Европы стартовал 27 января и продлится до 31 января. 

Ранее Халили и Шевченко завоевали серебро и бронзу в спринте на ЧЕ по биатлону.

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