На ЧЕ по биатлону обнаружен случай заболевания коронавирусом

На чемпионате Европы по биатлону, который проходит в польском городе Душники-Здруй, выявлен один случай заболевания коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU) в Twitter. Положительный результат дал тест одного из организаторов соревнований. Среди биатлонистов случаев заболевания коронавирусом не обнаружено.

Суммарно IBU провёл более 500 тестов на континентальном первенстве. Чемпионат Европы стартовал 27 января и продлится до 31 января.

Ранее Халили и Шевченко завоевали серебро и бронзу в спринте на ЧЕ по биатлону.