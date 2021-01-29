На ЧЕ по биатлону обнаружен случай заболевания коронавирусом
- Reuters
Об этом сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU) в Twitter. Положительный результат дал тест одного из организаторов соревнований. Среди биатлонистов случаев заболевания коронавирусом не обнаружено.
Суммарно IBU провёл более 500 тестов на континентальном первенстве. Чемпионат Европы стартовал 27 января и продлится до 31 января.
Ранее Халили и Шевченко завоевали серебро и бронзу в спринте на ЧЕ по биатлону.