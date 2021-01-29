Хованцев похвалил Халили за выступление на ЧЕ

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Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал серебряную медаль Карима Халили в спринтерской гонке на чемпионате Европы в городе Душники-Здруй.
Хованцев похвалил Халили за выступление на ЧЕ
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Халили молодец, отстрелял в ноль. Второе место — это достойный результат. Ходом сегодня лучше выглядели по отношению к прошлой гонке. Безусловно, приятно, что лучшие результаты у нас показывают молодые спортсмены. Тренеру всегда хочется, чтобы таких было больше. Всё-таки сильнейшие сейчас в основном составе, они готовятся к чемпионату мира. Хочется, чтобы хвост команды был из молодёжи. Это спортсмены, которые через год-два или на следующий год могут быть в основном составе», — сказал Хованцев «Чемпионату».

Ранее сообщалось, что Халили завоевал серебро в спринте на чемпионате Европы по биатлону.

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