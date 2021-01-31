Шевнина призналась, что участие в эстафете стало для неё неожиданностью

Российская биатлонистка Полина Шевнина оценила своё выступление на первом этапе смешанной эстафеты на чемпионате Европы в Душники-Здруе.

«Я сама не понимаю, что произошло на лёжке. Может быть, захлестнула гонка, потому что на пристрелке все было отлично. Я не ожидала, что меня поставят на эстафету. С каждой гонкой у меня улучшалось самочувствие. Ничего не могу сказать, так решили тренеры», — заявила Шевнина в эфире «Матч ТВ».

Россиянка промахнулась три раза на лёжке и один раз — на стойке. Она передала эстафету 16-й с отставанием от лидера в 51,1 секунды.

Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов выразил мнение, что Евгению Гараничеву не стоит участвовать в ЧМ по биатлону.