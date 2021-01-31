Хованцев высказался о вызове Халили и Гараничева в сборную на ЧМ по биатлону

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал включение Карима Халили и Евгения Гараничева в состав национальной команды на чемпионат мира в словенской Поклюке.

«Какой смысл приглашать Халили на чемпионат мира? Понятно, что его никуда не будут ставить. Нужно пересмотреть состав, подумать, нужен ли он там. Да и Женя Гараничев на чемпионате Европы не показал ничего. В целях укрепления команды Гараничева надо было отправлять готовиться. Я думаю, он уже не вернёт тех кондиций, которые у него были в начале сезона», — приводит слова Хованцева ТАСС.

Он отметил, что, с другой стороны, в сборную больше некого вызвать.

«Думаю, Даниилу Серохвостову хватит и чемпионата Европы. У него впереди юниорский чемпионат мира. Не надо сейчас на него садиться верхом, чтобы он не повторял судьбу других наших юниоров. Это же касается и Анастасии Шевченко», — добавил Хованцев.

Чемпионат мира по биатлону в словенской Поклюке пройдёт с 10 по 21 февраля.

Ранее сообщалось, что результаты российских биатлонистов на ЧМ войдут в общий зачёт КМ.