Стал известен состав сборной России на ЧМ по бобслею

Старший тренер сборной России по бобслею Павел Щегловский огласил состав национальной команды на чемпионат мира в немецком Альтенберге.

По словам Щегловского, которые приводит ТАСС, на мировом первенстве выступят экипажи под управлением Ростислава Гайтюкевича, Алексея Стульнева, Максима Андрианова, Надежды Сергеевой, Любови Черных и Анастасии Макаровой.

«На чемпионат мира поедут разгоняющие Михаил Мордасов, Илья Малых, Руслан Самитов, Роман Кошелев, Алексей Зайцев, Василий Кондратенко, Роман Кошелев, Кирилл Антюх, Максим Белугин, Владислав Жаровцев, Николай Козлов, Павел Травкин, Елена Мамедова, Александра Тарасова, Юлия Беломестных», — добавил тренер.

В качестве запасных, по словам Щегловского, отправятся Александра Иокст и Юлия Егошенко.

Чемпионат мира в Альтенберге пройдёт с 5 по 14 февраля.

Ранее сообщалось, что российские бобслеисты и скелетонисты на ЧМ выступят под флагом национальной федерации.