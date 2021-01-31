Богалий высказала мнение о вызове Гараничева в сборную на ЧМ по биатлону
- РИА Новости
«Женя Гараничев — опытный спортсмен, может подождать своего часа и, если доверят, пробежать свою гонку. У него есть опыт сочинской индивидуальной гонки с медалью в копилке. Женя может настроиться на четыре рубежа. Но у нас есть ребята, которые уже сейчас боеспособны после Антхольца. Проявить себя может каждый из них», — приводит слова Богалий «Чемпионат».
На чемпионате Европы в польском городе Душники-Здруй Гараничев вместе с Ларисой Куклиной завоевал бронзу в сингл-миксте, а также занял 34-е место в индивидуальной гонке.
Ранее сообщалось, что Анатолий Хованцев высказался о вызове Халили и Гараничева в сборную на ЧМ по биатлону.