Богалий высказала мнение о вызове Гараничева в сборную на ЧМ по биатлону

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий высказала мнение о включении Евгения Гараничева в состав национальной команды на чемпионат мира в словенской Поклюке.

«Женя Гараничев — опытный спортсмен, может подождать своего часа и, если доверят, пробежать свою гонку. У него есть опыт сочинской индивидуальной гонки с медалью в копилке. Женя может настроиться на четыре рубежа. Но у нас есть ребята, которые уже сейчас боеспособны после Антхольца. Проявить себя может каждый из них», — приводит слова Богалий «Чемпионат».

На чемпионате Европы в польском городе Душники-Здруй Гараничев вместе с Ларисой Куклиной завоевал бронзу в сингл-миксте, а также занял 34-е место в индивидуальной гонке.

Ранее сообщалось, что Анатолий Хованцев высказался о вызове Халили и Гараничева в сборную на ЧМ по биатлону.