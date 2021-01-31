Кулижников не выступит на последнем этапе КМ по конькобежному спорту
- РИА Новости
Кулижников сообщил, что травмировался во время забега на 500 м на этапе Кубка мира в нидерландском Херенвене.
«Решили, что Кулижников пропустит сегодняшние дистанции, чтобы не рисковать перед чемпионатом мира», — цитирует менеджера российской команды Сергея Грязцова РИА Новости.
Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях в 2021 году пройдёт в Херенвене 11—14 февраля.
Ранее сообщалось, что конькобежец Кулижников завоевал золото на этапе КМ в Херенвене.