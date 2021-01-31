Шашилов рассказал о подготовке российских биатлонисток к ЧМ в Поклюке
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«Мы базируемся прямо на стадионе, кроме нас в отеле живет ещё одна команда — украинская, уже вовсю тренируемся и ждём, когда к команде присоединится Лариса Куклина. С одной стороны, каких-то ярко-выраженных особенностей у Поклюки нет, высота пониже, чем в Антерсельве. Но трассы здесь достаточно сложные, скоростные, со множеством поворотов. Так что Валерий Николаевич Польховский мудро поступил, что нас сюда закинул», — сказал Шашилов RT.
Чемпионат мира по биатлону пройдёт с 10 по 21 февраля в словенской Поклюке.
Ранее сообщалось, что Куклина и Гараничев завоевали бронзу в сингл-миксте на ЧЕ по биатлону;