Шашилов рассказал о подготовке российских биатлонисток к ЧМ в Поклюке

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Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал о подготовке национальной команды к чемпионату мира.
Шашилов рассказал о подготовке российских биатлонисток к ЧМ в Поклюке
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«Мы базируемся прямо на стадионе, кроме нас в отеле живет ещё одна команда — украинская, уже вовсю тренируемся и ждём, когда к команде присоединится Лариса Куклина. С одной стороны, каких-то ярко-выраженных особенностей у Поклюки нет, высота пониже, чем в Антерсельве. Но трассы здесь достаточно сложные, скоростные, со множеством поворотов. Так что Валерий Николаевич Польховский мудро поступил, что нас сюда закинул», — сказал Шашилов RT.

Чемпионат мира по биатлону пройдёт с 10 по 21 февраля в словенской Поклюке.

Ранее сообщалось, что Куклина и Гараничев завоевали бронзу в сингл-миксте на ЧЕ по биатлону; 

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