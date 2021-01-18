Противоречивый финал: Голикова отстояла серебро на ЧЕ по конькобежному спорту, Муштаков упустил медаль

В нидерландском Херенвене завершился чемпионат Европы по конькобежному спорту — первый международный турнир в этом сезоне. Ангелина Голикова заняла второе место в спринтерском многоборье, опустившись с первой строчки по итогам заключительного забега на 1000 метров. Виктор Муштаков не смог побороться за медали из-за падения в последнем виде программы. Наталья Воронина показала лучший результат сборной в классическом многоборье.

Сезон в конькобежном спорте стартовал с чемпионата Европы в Херенвене, и этот турнир принёс сборной России первую медаль. Ангелина Голикова стала серебряной призёркой в спринтерском многоборье. Она до последнего оставалась претенденткой на золото, но всё-таки по сумме очков уступила хозяйке соревнований Ютте Лердам.

Лидерство, завоёванное по итогам первого дня, Голикова сохранила после забега на 500 метров. Однако она пробежала на 0,15 секунды медленнее, чем накануне, в то время как Лердам и её соотечественница Фемке Кок свои показатели улучшили. У других россиянок — Дарьи Качановой и Ольги Фаткулиной — не получилось заново включиться в борьбу за медали, так что Голиковой пришлось в одиночку противостоять нидерландкам в финальном забеге на 1000 метров.

Angelina Golikova 🇷🇺 speeds into 37.42 in the 500m and maintains her lead in the Ladies Sprint competition, ahead of Femke Kok and Jutta Leerdam 🇳🇱



Results: https://t.co/uzd30sJKps#SpeedSkatingpic.twitter.com/09AFJmV6UY — ISU Speed Skating (@ISU_Speed) January 17, 2021

Эта дистанция для россиянки самая проблемная, в то время как Лердам завоевала на ней титул чемпионки мира в 2020 году. Преимущество Голиковой перед заключительным забегом, в котором соперницы выступали в последней паре, составляло 0,57 секунды. Голикова не смогла его сохранить, проиграв самой себе 0,99 секунды, притом что нидерландка вовсе показала лучший результат на «тысяче» за два дня. К счастью, Кок перед этим тоже пробежала ниже своих возможностей, и Голикова осталась на втором месте.

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В спринтерском многоборье у мужчин российскую команду ждало разочарование. В отсутствие Павла Кулижникова и Руслана Мурашова небольшие шансы на медаль имел Виктор Муштаков. Он был четвёртым по итогам субботы и остался на своём месте после 500-метровки. Но попытка забраться выше провалилась — на дистанции вдвое длиннее россиянин упал уже на третьем шаге и улетел в борт. Он остался без очков за одну из дисциплин и закончил чемпионат на 13-м месте, между напарниками Виктором Лобасом и Артёмом Арефьевым. Нидерландцы Томас Крол и Хейн Оттеспер заняли два первых места, на третье поднялся немец Йоэль Дуфтер.

В женском классическом многоборье развязка тоже получилась не такой, на какую надеялись в российской сборной. На дистанции 1500 метров был повод порадоваться второму месту Евгении Лаленковой, однако глобального значения этот успех не имел. За медали в общем зачёте она не боролась и лишь отобралась в забег на 5000 метров. То же самое можно было сказать о Елизавете Голубевой: хотя после трёх видов программы она имела третью сумму очков, всё-таки на самой длинной дистанции она не могла составить конкуренцию главным стайерам.

Хороший результат на «полуторке» требовался в первую очередь Наталье Ворониной. От него зависело, станет ли она первой за 23 года россиянкой, поднявшейся на пьедестал почёта чемпионата Европы. Воронина показала вполне достойные для себя 1:58,66, но этого оказалось мало. Быстрее неё пробежали десять девушек, и в их числе была чешка Мартина Сабликова, занявшая четвёртое место. В заключительном виде программы Ворониной нужно было обойти её почти на две с половиной секунды, чтобы не пустить на третье место.

Жеребьёвка свела двух соперниц в одном забеге. Первую половину дистанции Воронина старалась держаться за Сабликовой, но затем она стала с каждым кругом замедляться. В итоге российская конькобежка не выбежала из семи минут, а чешка остановила секундомер на отметке 6:53,22. В последней паре выступили лидеры многоборья из Нидерландов Антуанетта де Йонг и Ирен Схаутен, которым было достаточно пробежать в свою силу, чтобы разыграть между собой золото и серебро. Воронина стала четвёртой в общем зачёте, Голубева и Лаленкова замкнули восьмёрку.

Martina Sablikova 🇨🇿 wins the final 5000m, with Irene Schouten and Antoinette de Jong 🇳🇱 finishing second and third



De Jong successfully defends her European Allround title 🥇



Schouten 🇳🇱 and Sablikova 🇨🇿 take silver and bronze 🥈🥉 #SpeedSkatingpic.twitter.com/XQzmayXmU2 — ISU Speed Skating (@ISU_Speed) January 17, 2021

В мужском многоборье без Данилы Семерикова и Александра Румянцева у россиян с самого начала шансы на медали были почти равны нулю. Успехом можно считать попадание Сергея Трофимова в восьмёрку лучших и участие в забеге на 10 000 метров, где он даже обогнал будущего бронзового призёра норвежца Сверре Лунде Педерсена. За ним на девятом месте расположился молодой конькобежец Даниил Алдошкин, которому участие в таком турнире даст ценный опыт на будущее. В этом виде нидерландцы в лице Патрика Руста и Марселя Боскера тоже заняли две первые строчки по итогам двух дней, так что серебро Голиковой даже обеспечило российским конькобежцам второе место в медальном зачёте чемпионата Европы — ни одна другая страна, кроме хозяйки соревнований, не добилась даже этого.